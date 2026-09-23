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碳排真的「有重量」！台灣設計展24組互動設施「秤」給你看

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2026台灣設計展9月24日至10月11日登場，桃園市環保局在桃園會展中心A9展區打造「桃園演算室」，透過多項互動體驗帶領民眾認識日常生活與碳排的關係。圖／桃園市環保局提供
2026台灣設計展9月24日至10月11日登場，桃園市環保局在桃園會展中心A9展區打造「桃園演算室」，透過多項互動體驗帶領民眾認識日常生活與碳排的關係。圖／桃園市環保局提供

滑手機、點外送、買快時尚，日常選擇究竟會留下多少碳排？2026台灣設計展9月24日至10月11日登場，市府環保局在桃園會展中心A9展區打造「桃園演算室TAOYUAN RE:CODE」，將抽象碳排數據變成光影、聲音甚至手中拉得動的重量，搭配大型環狀即時生成藝術與循環材料咖啡廳，希望讓民眾從互動體驗看見生活選擇如何牽動城市淨零轉型。

環保局表示，「桃園演算室」以「進入系統，用日常重新編碼城市未來」為主軸，規畫集體演算、動態演算及行動演算三大展區。現代人瀏覽短影音、傳送訊息、儲存照片或使用AI服務，看似只是螢幕上的簡單操作，背後仍須仰賴終端設備、網路傳輸及資料中心運轉，展覽因此將數位使用、產業排放及環境治理轉化為互動體驗。

環保局指出，集體演算區設有高達5公尺的「末日迭代——生命之樹與工業矩陣」，藝術家運用演算法、語言模型，結合廢棄車體零件、數位光條與LED螢幕。民眾掃描QR Code參與互動後，系統會將輸入訊號轉化為裝置上的光影與數位脈動，讓參觀者的選擇共同改變作品樣貌。

動態演算區也展出藝術家吳哲宇創作的「大地與川脈的編織」，整合碳排資料、桃園產業排放結構、市府淨零政策及民眾輸入的減碳選擇，在大型環形螢幕即時生成水紋、河川及埤塘等桃園地景，現場另呈現運用AI技術輔助環境污染辨識與治理成果。

行動演算區則讓碳排「有重量」，「碳排負重」從食、衣、住、行設置24組互動模組，民眾拉出「點外送」、「購買快時尚」等日常行為筒身時，裝置會以不同拉提重量呈現相對碳排差異；另透過七巧板拼組，把選擇在地蔬食等減碳行動轉化為城市拼圖。

環保局指出，展區尾聲設有「城市採礦咖啡廳」，吧台以回收電子廢棄物製成的人造石打造，座凳側板使用100%回收再生材料3D列印，上方吊燈更以廢棄尿布再生紙漿製作，並結合循環杯租借及咖啡生命周期碳足跡介紹，讓民眾從一杯咖啡認識資源循環，思考如何從日常實踐減碳。

2026台灣設計展9月24日至10月11日登場，桃園市環保局在桃園會展中心A9展區打造「桃園演算室」，透過多項互動體驗帶領民眾認識日常生活與碳排的關係。圖／桃園市環保局提供
2026台灣設計展9月24日至10月11日登場，桃園市環保局在桃園會展中心A9展區打造「桃園演算室」，透過多項互動體驗帶領民眾認識日常生活與碳排的關係。圖／桃園市環保局提供

碳排 設計 環保局

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