桃園中秋勞軍首度結合購物節 電動機車、iPhone大獎送進營區

桃市府今年中秋勞軍首度結合「桃園市購物節」，把購物節活動帶進營區。市長張善政昨日前往陸軍化生放核訓練中心慰勞官兵，他表示，這次活動延續「桃園敬軍・一路有禮」系列敬軍行動，希望官兵除享有各項優惠，也能感受地方支持，以實際行動表達桃園對國軍的感謝與支持。

市府這次推出國軍官兵專屬「敬軍特別獎」，包括CUXiE電動機車、iPhone 17 Pro、iPad Air、Nintendo Switch 2及Dyson吹風機等好禮，讓官兵參與購物節活動之餘，也有機會把大獎帶回家。

張善政表示，這次中秋勞軍延續日前公布的「桃園敬軍・一路有禮」系列活動，更是市府首次將勞軍與桃園市購物節結合，希望從不同面向提供國軍支持，讓敬軍活動融入官兵日常生活。

民政局長劉思遠表示，今年敬軍活動從軍人節延續到中秋，先前邀請曾演出軍教片的藝人李興文現身市政會議，替「食、住、遊、樂、購、福」6大敬軍優惠宣傳，中秋節再把購物節獎項帶進營區，希望讓官兵在服役、休假及節慶期間，都能感受到地方支持。

今年活動也有在地業者響應。千塘行旅執行長簡治宇表示，團隊首次參與敬軍活動，特別為國軍官兵設計限定餐點，將大溪黑豆干、眷村老滷豬蹄及呼應軍旅特色的「海鮮部隊鍋」納入菜單，盼透過桃園在地風味表達敬軍心意。

陸軍化生放核訓練中心副指揮官陳上校表示，近期教育召集訓練期間，市府相關單位、區公所及地方鄉里提供不少協助，這次透過敬軍優惠及節慶勞軍，讓官兵感受到地方支持。受勞官兵邱上尉說，活動也讓他認識更多桃園敬軍優惠，未來休假會考慮帶家人、朋友到桃園走走。

民政局表示，桃園持續透過安心入營、節慶勞軍及敬軍優惠，提供官兵從入營、服役到休假生活的支持。「桃園敬軍・一路有禮」活動將持續至10月31日，串聯餐飲、旅宿、觀光、休閒、購物及福利等資源，供官兵及軍眷於活動期間使用相關優惠。