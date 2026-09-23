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原住民、客語、閩南語獎勵金翻倍納教師節禮金 竹市白營提政見

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
台灣民眾黨新竹市議員及議員參選人今舉行「尊重多元 鼓勵學習 實質支持」共同政見記者會，針對新竹市多元族群的本土語言文化發展提出共同政見。圖／民眾黨新竹黨部提供
台灣民眾黨新竹市議員及議員參選人今舉行「尊重多元 鼓勵學習 實質支持」共同政見記者會，針對新竹市多元族群的本土語言文化發展提出共同政見。圖／民眾黨新竹黨部提供

台灣民眾黨新竹市議員及議員參選人今舉行「尊重多元 鼓勵學習 實質支持」共同政見記者會，針對新竹市多元族群的本土語言文化發展提出三項共同政見，主張從「尊重多元、鼓勵學習、實質支持」三個面向，進一步強化新竹市原住民族語、客語閩南語的傳承與推廣，包括「原住民、客語、閩南語教師全面納入新竹市教師節禮金發放對象」、「新竹市原住民族語言能力認證測驗獎勵計畫獎勵金翻倍」、「新竹市客語認證獎勵實施計畫獎勵金翻倍」。

東區市議員李國璋說，對於長期投入原住民族語、客語及閩南語教學的教師與教學人員應給予實質肯定，目前有部分本土語言教師因不符合領取資格而無法領取到市府發放的教師節禮金，他主張將原住民族語、客語及閩南語教師全面納入新竹市教師節禮金的發放對象。

東區市議員宋品瑩指出，本土語言教師肩負的不只是教學工作，更承擔語言傳承的重要責任。透過教師節禮金制度給予肯定，是對第一線語言教育工作者付出的具體支持，也能讓社會更加重視本土語言教育。

北區市議員參選人蔡文盛強調，市府教師節禮金一年僅發放一次，且本土語言教師人數並不多，將原住民族語、客語及閩南語教師全面納入新竹市教師節禮金的發放對象所需預算並不多，不影響市府的財政，但卻可以表現市府對本土語言的重視，鼓勵更多教師投入本土語言的教學，是非常划算的政策投資。

香山區市議員參選人葉國文表示，香山區屬於客委會公告的「客家文化重點發展區」之一，因此振興香山的客家文化是他責無旁貸的任務。他主張提高新竹市客語能力認證獎勵，將現行獎勵金全面翻倍，鼓勵更多市民、學生及教育工作者學習客語、參與認證。

南區市議員參選人李玫表示，真正重視客家文化，就應該讓「學客語」不只停留在文化活動或節慶，而是透過制度性的獎勵，鼓勵更多家庭與年輕世代主動接觸客語、使用客語。

西區市議員參選人施淑婷強調，她在擔任民政處長任內辦理許多客語、原住民語活動，並積極透過制度性誘因鼓勵更多市民學習客語、原住民語，未來進入新竹市議會，將持續努力推廣多元語言與文化。

針對原住民族語言傳承，山地原住民市議員參選人趙若芸主張提高新竹市原住民族語言能力認證測驗獎勵金，將現行獎勵標準全面翻倍，透過更具吸引力的獎勵制度，鼓勵更多族人投入原住民族語學習及認證。趙若芸候選人強調，新竹市已有原住民族語相關教育與認證制度，未來應進一步提高誘因，讓學習原住民族語言不只是個人的學習選擇，更成為新竹市支持族群文化傳承的具體行動。

民眾黨七名新竹市議員及議員參選人共同強調，此次共同政見的核心，就是希望讓不同族群都能持續在新竹市被看見、被尊重，也讓願意投入語言傳承的教師、學生與市民獲得更具體的支持，未來將透過在議會的問政與預算審查，推動相關政策落實，讓「原住民族語、客語、閩南語」都能在新竹市持續傳承、發揚光大，讓多元文化成為新竹市重要的城市特色。

白營 客語 閩南語

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