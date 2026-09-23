中秋教師節4天連假北橫、大溪多景點遊客必選 警方每日交管一次看

桃園市大溪警分局表示，中秋、教師節4天連假，轄區大溪、復興（北橫）多個景遊客必選，警方除配合國道3大溪交流道南下匝道中秋節（周五）上午6至12時高乘載管制，地區道路也有交管。

地區交管日期為25至28日，大溪老城區周邊道路普濟路禁止左轉得勝路，要進入或離開大溪老街車流，建議利用普濟路接金城路、康莊路、文化路，或中華路直行到底至信義路右轉往三峽，或左轉往桃園方向。

大溪和平老街連假每日上午9時至晚上6時為行人徒步區，警方在康莊路、和平路五岔路口交管；康莊路、得勝路口中午12時至晚上6時車輛禁止右轉，老城區車流壅塞時，將引導車輛往橋頭停車場。

復興區台7線（北橫）下山建議替代道路，往新竹方向改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮，往台北方向改由台7乙三峽再接國道3三鶯交流道。