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台灣設計展將登場 桃觀旅局邀蕭青陽打造「匯流之橋」感受觀光魅力

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市觀旅局邀請度設計大師蕭青陽操刀打造，打造宛如萬花筒般的沉浸式空間「匯流之橋」，邀請民眾感受三大觀光廊帶的多元魅力。 圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀旅局邀請度設計大師蕭青陽操刀打造，打造宛如萬花筒般的沉浸式空間「匯流之橋」，邀請民眾感受三大觀光廊帶的多元魅力。 圖／桃園市觀旅局提供

「2026台灣設計展在桃園」主展區，將於9月24日起在桃園會展中心登場，桃園市觀旅局邀請度設計大師蕭青陽操刀打造，以彩色玻璃、光影與數位科技，打造宛如萬花筒般的沉浸式空間「匯流之橋」，邀請民眾感受三大觀光廊帶的多元魅力

獲得葛萊美獎父女檔的蕭青陽與蕭君恬，首度為台灣設計展聯手共創與策展，將數十年設計生涯底蘊、跨維度視覺經驗、高質感創作品味融會在展區中，為桃園打造國際演唱會規格、全展區唯一的立體展覽「匯流之橋」，設計靈感源自荷蘭風格派畫家蒙德里安的抽象藝術，民眾走進展區。

首先可在入口意象「精神堡壘」感受動態文字牆揭開序幕，接著穿過由繽紛壓克力方塊組成的「拱門」，漫步「匯流之橋」。橋面以彩色燈光及玻璃元素營造光影流動效果，隨著光線穿透、折射與色彩變化，讓每一步都呈現不同的視覺感受。

橋下及兩側播放桃園觀光廊帶影像，採模組化隨機排播方式呈現，影像內容搭配玻璃與鏡面折射，讓不同觀眾在行走與觀看的過程中，都可能遇見不同的光影組合。

展區內更導入首度運用於台灣設計展的「超曲型螢幕」，兩座寬7公尺、高3公尺的弧形曲面螢幕，播映蕭青陽與專業團隊上山下海拍攝的「探索北橫」山之光影、「珍珠海岸」海之律動，以及「大龍門」城之記憶的影像。

策展人邀請國內外知名音樂及影像藝術家一起共同打造展覽，將高山、平原與海岸的實景搬入展區，並以「模擬打卡點」為策展目標，取景超過20個桃園山海城自然人文景觀，並以其輪廓進行前衛影像創作，展區現場多達260支影像與67首原創音樂，空間內更設置了互動裝置，當觀眾漫步匯流之橋時，光影也會隨著人群變化或移動。

另也設置香氛系統，民眾行至入口處會散發沁涼的冷杉氣息，猶如置身山林草木中，行至橋中央則能聞到專屬桃園的水蜜桃香，告訴大家拉拉山到了。模擬實景的全方位的沉浸式環境，帶來一場感官極致饗宴，絕對讓大家回味無窮。

觀旅局表示，「匯流」是本次展覽希望帶給民眾的重要體驗。從山林出發，沿著「探索北橫」感受森林光譜；接著來到「珍珠海岸」，看見海浪、濕地與海岸景觀；再走進「大龍門」，感受歷史街區、茶園與水庫交織而成的文化記憶。三條觀光廊帶在展場中彼此交會，透過設計重新組合成一趟不同於以往的桃園旅行。

桃園市觀旅局邀請度設計大師蕭青陽操刀打造，打造宛如萬花筒般的沉浸式空間「匯流之橋」，邀請民眾感受三大觀光廊帶的多元魅力。 圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀旅局邀請度設計大師蕭青陽操刀打造，打造宛如萬花筒般的沉浸式空間「匯流之橋」，邀請民眾感受三大觀光廊帶的多元魅力。 圖／桃園市觀旅局提供

蕭青陽 魅力 觀光

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