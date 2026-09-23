苗栗大湖客庄晚會25日登場 現場發送800斤尊梨、抽125cc機車

中秋佳節將至，苗栗縣大湖鄉公所將於25日在廣停二廣場盛大舉辦「大湖鄉客庄慶 月圓人團圓活動」，公所表示，活動當天從上午10點一路歡樂至晚間，不僅有兒童氣墊樂園、客家美食免費品嚐、發送800斤在地「大湖尊梨」，更準備125cc機車、iPad等豐富大獎供民眾摸彩。

鄉長黃惠琴指出，活動當天上午10點起由「兒童遊憩區」打頭陣，現場設置趣味氣墊，並加碼發放500支古早味黑糖梅子棒棒糖給小朋友；午間則準備炒米粉、蘿蔔貢丸湯及綠豆湯各400人份供大家品嚐；下午4點起舞台區接力登場，除了大湖在地16隊團隊帶來客家才藝展演外，更邀請客家歌手陳昶均、邱可芬藝術舞蹈團、小蠟筆表演劇團及巴奇先生精彩演出。

晚會期間除持續提供客家美食，更備妥800斤質優味美的高接梨「大湖尊梨」供現場民眾免費品嚐，摸彩獎品陣容豪華，包含125cc摩托車1台、iPad 11（128G）1台、55吋2K數位電視12台以及100公升臥式冷凍櫃等多項好禮。