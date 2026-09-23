快訊

流通商戰／統一一張卡打通生態圈 全家卻選另一種打法

亞運軟網／余凱文奪首金後登ONE ASIA WORLD舞台 非日本籍選手第一人

民進黨花蓮參選人跑行程倒地猝逝、地方哀悼 2天前最後貼文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗大湖客庄晚會25日登場 現場發送800斤尊梨、抽125cc機車

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「大湖鄉客庄慶 月圓人團圓活動」25日登場，現場有兒童氣墊樂園、客家美食免費品嚐、發送800斤在地「大湖尊梨」，更準備125cc機車、iPad等豐富大獎供民眾摸彩。圖／大湖鄉公所提供
「大湖鄉客庄慶 月圓人團圓活動」25日登場，現場有兒童氣墊樂園、客家美食免費品嚐、發送800斤在地「大湖尊梨」，更準備125cc機車、iPad等豐富大獎供民眾摸彩。圖／大湖鄉公所提供

中秋佳節將至，苗栗縣大湖鄉公所將於25日在廣停二廣場盛大舉辦「大湖鄉客庄慶 月圓人團圓活動」，公所表示，活動當天從上午10點一路歡樂至晚間，不僅有兒童氣墊樂園、客家美食免費品嚐、發送800斤在地「大湖尊梨」，更準備125cc機車、iPad等豐富大獎供民眾摸彩。

鄉長黃惠琴指出，活動當天上午10點起由「兒童遊憩區」打頭陣，現場設置趣味氣墊，並加碼發放500支古早味黑糖梅子棒棒糖給小朋友；午間則準備炒米粉、蘿蔔貢丸湯及綠豆湯各400人份供大家品嚐；下午4點起舞台區接力登場，除了大湖在地16隊團隊帶來客家才藝展演外，更邀請客家歌手陳昶均、邱可芬藝術舞蹈團、小蠟筆表演劇團及巴奇先生精彩演出。

晚會期間除持續提供客家美食，更備妥800斤質優味美的高接梨「大湖尊梨」供現場民眾免費品嚐，摸彩獎品陣容豪華，包含125cc摩托車1台、iPad 11（128G）1台、55吋2K數位電視12台以及100公升臥式冷凍櫃等多項好禮。

苗栗 機車 苗栗縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026新北海派啟動！秋冬到新北吃海鮮、遊漁港還能抽機車

中台灣里山生活市集10/3登場 推友善農特產品

苗縣加碼500「苗栗幣」助力國旅 375店家可消費折抵

看秀、逛展、抽好禮！「2026原創服裝大賞」10月2日松菸登場

相關新聞

挺教師！張善政：116學年導師每周減授1節 國中小增教師員額

教師節將至，桃園市長張善政昨在市政會議宣布一一六學年度起，高中以下學校導師每周減少授課一節，並提高國中小教師員額編制，降低第一線教師工作壓力，教師團體樂見其成。台中市目前教職員編制優於中央標準，將評估財政狀況審慎評估提高編制可行性。

竹縣敬老愛心卡 10月起補助點數翻倍 12月再擴大範圍

為迎合長者需求，多個地方政府今年陸續擴大敬老卡使用範圍。新竹縣政府昨宣布十月起敬老愛心卡每月五百點加碼至一千點，並創全國之先開放使用於長照交通車，十二月起農會、藥局也能用，還能折抵掛號費。彰化縣政府十月起也開放長青幸福卡用於農、漁會商品消費。

原住民、客語、閩南語獎勵金翻倍納教師節禮金 竹市白營提政見

台灣民眾黨新竹市議員及議員參選人今舉行「尊重多元 鼓勵學習 實質支持」共同政見記者會，針對新竹市多元族群的本土語言文化發展提出三項共同政見，主張從「尊重多元、鼓勵學習、實質支持」三個面向，進一步強化新竹市原住民族語、客語及閩南語的傳承與推廣，包括「原住民、客語、閩南語教師全面納入新竹市教師節禮金發放對象」、「新竹市原住民族語言能力認證測驗獎勵計畫獎勵金翻倍」、「新竹市客語認證獎勵實施計畫獎勵金翻倍」。

台灣設計展將登場 桃觀旅局邀蕭青陽打造「匯流之橋」感受觀光魅力

「2026台灣設計展在桃園」主展區，將於9月24日起在桃園會展中心登場，桃園市觀旅局邀請度設計大師蕭青陽操刀打造，以彩色玻璃、光影與數位科技，打造宛如萬花筒般的沉浸式空間「匯流之橋」，邀請民眾感受三大觀光廊帶的多元魅力。

苗栗大湖客庄晚會25日登場 現場發送800斤尊梨、抽125cc機車

中秋佳節將至，苗栗縣大湖鄉公所將於25日在廣停二廣場盛大舉辦「大湖鄉客庄慶 月圓人團圓活動」，公所表示，活動當天從上午10點一路歡樂至晚間，不僅有兒童氣墊樂園、客家美食免費品嚐、發送800斤在地「大湖尊梨」，更準備125cc機車、iPad等豐富大獎供民眾摸彩。

大園近6成里長參選人幾乎「確定當選」 竟有夫妻角逐同地里長

2026年九合一選舉，桃園市里長參選人隨著中壢區普強里長二次公告登記結束確定，桃園市選委會今(22)日統計，全市529個里總共953人登記參選，中壢區91個里164人登記參選人最多，特別是今年竟高達222個里長同額競選佔全市42%、創歷年最高，大園區里長同額競選更近六成「確定當選」，唯一同額競選里長過半行政區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。