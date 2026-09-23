新竹市北門市場停車難 議員促棒球場停車場祭消費折抵優惠

新竹市北門公有零售市場位於仁德街，是居民日常採買的重要據點，更承載街坊鄰里的共同記憶，市府規畫9600萬元改善工程，於去年10月啟用。市議員吳旭豐今在議會質詢指出，停車空間不足是北門市場目前面臨最大的問題，會影響民眾的消費意願，建議市府研議利用鄰近的新竹棒球場地下停車場，提供民眾消費折抵停車費、市場攤商月租停車優惠、提供免費實數與專屬費率，希望市府重視。

北門市場的重建工程分為「拆除重建」及「室內裝修」兩階段辦理，新建建物共2層樓，導入耐震結構、消防安全及無障礙設施設計，大幅提升使用安全與整體環境品質。市場空間規畫除設有生鮮、熟食、文創及公益攤位等多元配置外，亦導入節能空調、智慧照明與雨水回收系統，落實低碳綠建築理念。

對此，交通處長林正光指出，目前棒球場停車場僅優惠附近里民停車，並無針對鄰近公司行號有折扣，這會牽扯到全市停車場所有周邊商家停車規定，針對議員提議，會與產發處共同研議可行性，看是否用廠商特約方式來洽詢相關停車費用。

吳旭豐指出，北門市場附近停車空間有限，導致影響民眾消費意願，他一直爭取汽機車格設置與攤販卸貨車格，他建議，鄰近市場旁的新竹棒球場停車場本月已啟用，希望市府能規畫讓民眾在市場消費一定金額，可至棒球場停車折抵停車時數，若將市場結合停車優惠，除能解決停車問題，也能提高民眾消費誘因。

另外，北門市場的攤販設攤是從早到晚，包括進卸貨，若攤商得花很多時間找車位，會使攤商增加時間成本，希望棒球場停車場能提供市場攤商免費實數或專屬費率，這樣就可釋出更多北門市場附近的停車空間。

吳旭豐說，北門市場雖然是委外經營，但仍是市府財產，也是公共設施，市府仍有把關監督的責任，他要求產發處發動編列相關預算，將北門市場當作市場與周邊停車空間結合的示範區，希望市府能重視民眾與攤商需求，這也是促進、帶動商圈消費的重要環節之一。