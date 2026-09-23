桃園市選委會。圖：資料照

2026年九合一選舉，桃園市里長參選人隨著中壢區普強里長二次公告登記結束確定，桃園市選委會今(22)日統計，全市529個里總共953人登記參選，中壢區91個里164人登記參選人最多，特別是今年竟高達222個里長同額競選佔全市42%、創歷年最高，大園區里長同額競選更近六成「確定當選」，唯一同額競選里長過半行政區。此外，大園區菓林里竟有現任里長夫妻共同登記角逐同一個里的里長。

桃園市民政局、桃園市選委會指出，年底九合一選舉，今年市議員保證金自20萬降至16萬元、里長保證金自5萬降3萬元，原以為議員、里長參選人數會大增，未料市議員登記參選109人較往年少，全市529個里只有953人登記參選，與過去里長登記參選上千人無法相比，且更有達222個里長同額競選創新高。另復興區長也是同額競選，過去罕見。

新北市總共1039個里高達570個里同額競選佔54.8%過半，桃園市今年同額選里長人數也是較往年激增，全市529個里，高達222個里長同額競選佔42%也是過去罕見，其中，中壢區增為91個里共164人參選、44個里長同額競選、同額人數最多，其次是桃園區85個里共148人參選、36個里長同額競選。中壢普強里從零人登記到二次登記共6人參選，與青航里6人參選，競爭最激烈。

民政局、選委會認為，今年出現里長同額競選里數新高，分析原因不外是某些里長過去服務做得非常好，受到里民肯定，無人出來競爭，還有今年登記參選里長年輕化，「世代交替」顯示年輕一代參與公共事務意願增加，少部分都市外圍行政區的人口結構老化及外在環境變化，也間接促使同額競選的里數增加。

比較特別的是，大園區總共22個里，卻有13個里同額競選、佔全區59%，全市唯一里長同額競選超過二分之一的行政區，尤其是桃園航空城計畫區周邊的多個里，更是里長同額競選較多。大園區菓林里較奇特，現任里長陳錫達與妻子劉美玲分別登記參選，大園人士說，「菓林里長也是同額競選」，算起來大園區同額競選里長當選率破六成。

為何陳錫達夫妻分別登記參選菓林里長選舉？陳錫達表示，他連任3屆里長，曾獲全國及桃園市特優里長表揚，他20年前犯下的過錯，今年選罷法排黑條款新規定，他可能面臨審查未過、無法參選。他在登記前曾行文中選會及市選委會詢問，卻被告知登記後才會審查。陳錫達認為，過去的犯錯如今追朔，對他不公平，因此夫妻倆一起登記參選，也獲里民認同，希望繼續為里民服務。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園近6成里長參選人幾乎「確定當選」 竟有夫妻角逐同地里長