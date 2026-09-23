苗縣加碼500「苗栗幣」助力國旅 375店家可消費折抵

中央年底前推出國旅平日住宿及生日券獎助活動，苗栗縣長鍾東錦昨在縣務會議拍板配合，十月一日起加碼送五百元「苗栗幣」，可至三七五家合作店家消費或折抵。台中市、桃園市政府也推出抽獎加碼活動，歡迎遊客使用國旅補助來住宿，有機會抽中大獎。

苗栗縣政府縣務會議昨討論中央國旅補助擴大政策效益，鍾東錦敲定十月一日至十二月一日周日至周四，不含國定假日及連續假期，只要投宿合法旅宿，並符合國旅平日住宿獎助資格的民眾，每房推出五百元苗栗幣回饋，限量二萬組，如果入住旅宿同時是苗栗幣特約店家，可直接折抵。

苗栗幣今年七月十日發行，儲值數位點數一比一折抵消費，目前有三七五家合作店家上線，涵蓋餐飲、伴手禮、零售及觀光體驗等消費場域，苗栗幣會員迄今突破五萬人。

因應國旅補助苗栗幣加碼，苗縣府農業處也著手盤點採果、農遊、美食及農產購物，整理成平日遊程供縣府文化觀光局和旅宿業者推薦，並輔導農會推出「平日限定」農特產伴手禮優惠等活動。

台中市府觀光旅遊局也已邀集各旅宿業公協會及觀光相關產業提供相關配套，並推出「周周住台中，度假一整年」抽獎加碼活動，獎項有「台中住宿一整年」、電動機車及３Ｃ電子好禮加碼回饋。同時結合台中購物節活動，若到提供國旅補助加碼優惠的旅宿業者消費，可獲消費點數五倍。

桃園市觀旅局長陳靜芳表示，九月至十一月期間，凡透過交通部觀光署國旅補助方案入住桃園合法旅宿的旅客，即可參加「百萬大獎加碼抽」，有機會把iPhone 18 Pro、iPad Air、LG掃地機器人、Dyson吹風機等３Ｃ家電等好禮帶回家。十月底前住宿也可登錄桃園購物節，最大獎是一千萬元。