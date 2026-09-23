竹縣敬老愛心卡 10月起補助點數翻倍 12月再擴大範圍

為迎合長者需求，多個地方政府今年陸續擴大敬老卡使用範圍。新竹縣政府昨宣布十月起敬老愛心卡每月五百點加碼至一千點，並創全國之先開放使用於長照交通車，十二月起農會、藥局也能用，還能折抵掛號費。彰化縣政府十月起也開放長青幸福卡用於農、漁會商品消費。

新竹縣政府昨辦記者會宣布敬老卡、愛心卡再升級方案，高齡長照處說明，新竹縣敬老卡、愛心卡現行可使用於公車、幸福巴士、國道客運、台鐵、計程車及國民運動中心等項目，十月起首創可折抵長照交通車費用，協助有就醫、復健及長照接送需求的長者與身障者。

十二月起新增在地農會、藥局消費，每月各可用上限二百點，合約醫療院所掛號費，每次折抵五十點，且不設每月使用上限，以減輕就醫負擔，民眾可藉由識別貼紙辨識合作商家。

因應新竹縣敬老卡、愛心卡十二月起擴大適用於縣內多家農會，持卡消費可享點數折抵，農會也配合推出指定農特產品九五折、優惠特價及滿額贈禮等好康，支持在地農業。

彰化縣政府針對六十五歲以上長輩推出長青幸福卡，總發卡數逾廿三萬張，今年十月一日起也將開放折抵農、漁會商品消費，每人每月最高可折二百元，已吸引不少長者辦卡。

不過，彰縣議員劉惠娟昨在縣議會質詢指，開放農、漁會消費，雖能提高長者用卡意願，但並非每名持卡長者都能自行外出採買，建議放寬由居服員或配偶代購。

縣府社會處回應，長青幸福卡上有持卡人的照片及姓名，若持卡人需要委由他人代購，必須先向戶籍地鄉鎮市公所或縣府社會處臨櫃申請代買，經認定相關關係並通過審核後，會在卡片上張貼防偽標籤，以利消費時辨識，目前開放代購仍以行動不便的持卡人為主，若有特殊情形可另案審查。