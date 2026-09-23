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挺教師！張善政：116學年導師每周減授1節 國中小增教師員額

聯合報／ 記者朱冠諭陳秋雲陳敬丰／連線報導
桃園市長張善政盼減輕第一線教師負擔。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政盼減輕第一線教師負擔。記者朱冠諭／攝影

教師節將至，桃園市長張善政昨在市政會議宣布一一六學年度起，高中以下學校導師每周減少授課一節，並提高國中小教師員額編制，降低第一線教師工作壓力，教師團體樂見其成。台中市目前教職員編制優於中央標準，將評估財政狀況審慎評估提高編制可行性。

張善政說，近年教師除教學外，還須面對繁忙行政工作及各項新興議題，工作負擔重。市府上任後陸續推動多項支持措施，包括代理教師全年聘期及職前年資提敘、學務及教務工作減課、加碼發放行政獎金等，一一六學年度將減少導師授課節數、增加員額編制。

張善政說明，桃園未來高中以下學校導師每周將減授一節課，與雙北並列全國最低；國小教師員額從每班一點六五人提高至一點七人，國中維持每班二點二人，但將每九班增置一名教師調整為每七班增置一人，以一所卅班規模國小為例，調整後可增加二名教師人力，分擔現有教師工作。

「市府能做的就是持續改善教學環境、減輕教師負擔，讓第一線教師可以更專心教育下一代。」張善政也有感，近年老師工作壓力大，市府會希望透過「增加人力」及「減輕教學負擔」雙管齊下，建立更完整的教師支持系統。

桃市府教育局預估，教師支持新制上路後，嘉惠七千九百名導師，同時並預計增加國小二三七名、國中七十名教師員額。

桃園市教師會理事長陳俊裕說，肯定市府減授課及增加教師員額，有助教師備課及陪伴學生。但也提醒市府，後續應確保新增員額、經費及師資聘任到位，避免減授課後又以超鐘點、兼課方式回到原教師身上，同時精簡重複填報及非教學行政工作，才能真正減輕教師負擔。

台中市國民中學專任教師每周授課節數為十六節或十八節，兼任導師者則為十一節或十三節，兩項均符合中央相關規定。

國小教職員員額編制方面，台中市現行普通班廿三班以上每班置教師一點七人，廿二班以下每班置教師一點七五人，整體配置優於中央每班至少一點六五人之標準。台中市教育局表示，將持續通盤考量市府財政狀況及各校實際需求，審慎評估提高教師員額編制可行性。

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