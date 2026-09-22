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苗栗頭屋上學公車不卡了 立委急協調明天起支援一班車解決

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗客運5801A班次在頭屋鄉有學生擠不上車的窘境，立委邱鎮軍今天協調解決。圖／苗栗縣政府提供
苗栗客運5801A班次在頭屋鄉有學生擠不上車的窘境，立委邱鎮軍今天協調解決。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭屋鄉早上學生搭車上學，5801A班次擠不上，下一班5801又有點太晚，立委邱鎮軍今天緊急協調縣政府、苗栗監理站及苗栗客運等單位，決議苗客明天起上午支援7點25分，從頭屋出發，分散乘客搭車，學生順利搭上車，不用再為遲到卡關。

開學以來，頭屋鄉許多家長和學生反映早上尖峰時段，通學公車卡卡，縣府交通工務處派員9月9日至頭屋站了解，發現5801A上午7點35分到頭屋站，7至8名學生候車，惟因車廂已滿載，僅約3至4名學生勉強擠上車，其餘學生無法搭乘，下一班5801上午7點45分左右抵達頭屋站，雖現場候車學生均順利搭乘，惟抵校時間已接近上課時間，恐影響正常學習與課程參與。

頭屋鄉上學公車卡卡，邱鎮軍及苗栗縣長鍾東錦都重視，邱下午協調有關單位，他表示，為了維護通學權益，討論後決議，明天早上開始，苗客增加一班支援班車，上午7點25分從頭屋出發，中長期常態化班次，加速行政流程，支援班次送審，常態化行駛並法制化。

今天縣務會議，鍾東錦數度關切頭屋鄉高中職學生擠不上公車到苗栗上學的問題，指示交工處研議在頭屋市區設置公共自行車站點，方便學子騎乘往返苗栗的可行性，但必須兼顧騎乘經過頭屋大橋安全無虞。

苗栗 公車 立委

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