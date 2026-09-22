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黃國昌陪邱臣遠訪竹北農會 拋食農教育、力挺青小農

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長選戰升溫，民眾黨參選人邱臣遠今天在黨主席黃國昌陪同下拜訪竹北市農會，與農會幹部座談。圖／民眾黨新竹黨部提供
竹北市長選戰升溫，民眾黨參選人邱臣遠今天在黨主席黃國昌陪同下拜訪竹北市農會，與農會幹部座談。圖／民眾黨新竹黨部提供

竹北市長選戰升溫，民眾黨參選人邱臣遠今天在黨主席黃國昌陪同下拜訪竹北市農會，與農會幹部座談。他提出深化食農教育、協助青小農拓展產銷通路，並擴大結合家政班、樂齡課程，盼從科技城市之外，爭取農業與基層選民認同。

邱臣遠今天前往竹北市農會拜訪，與理事長陳楷棟、總幹事馮濬傑座談，雙方針對農業產銷、青小農扶植、食農教育及社區照護等議題交換意見。

邱臣遠表示，竹北近年快速發展，外界多聚焦科技產業與都市建設，但農會長期扮演基層重要角色，除協助農產運銷、打造在地品牌，也透過家政班、樂齡課程串聯社區與長者照護，這些都是城市發展不能忽略的一環。

邱臣遠指出，若有機會進入市公所，將深化與農會合作，推動全齡食農教育，結合在地農業資源與學校教育，讓孩子從小認識土地及農業；另將協助拓展多元產銷平台，增加在地小農產品曝光及銷售機會，讓農民有更穩定收益。

他也主張，進一步結合農會既有家政及樂齡體系，將農業推廣、社區照護與健康促進整合，讓農會不只是農業服務據點，也成為社區支持網絡的一環。

陳楷棟、馮濬傑則歡迎黃國昌、邱臣遠一行到訪，並肯定團隊走入基層了解農民需求。

邱臣遠表示，竹北不能只有科技與建設，城市治理也必須兼顧農業永續、地方文化及不同世代生活需求，未來盼與農會建立更緊密合作關係，讓科技發展與在地農業並行。

竹北市長選戰升溫，民眾黨參選人邱臣遠今天在黨主席黃國昌陪同下拜訪竹北市農會，與農會幹部座談。圖／民眾黨新竹黨部提供
竹北市長選戰升溫，民眾黨參選人邱臣遠今天在黨主席黃國昌陪同下拜訪竹北市農會，與農會幹部座談。圖／民眾黨新竹黨部提供

竹北市長選戰升溫，民眾黨參選人邱臣遠今天在黨主席黃國昌陪同下拜訪竹北市農會，與農會幹部座談。圖／民眾黨新竹黨部提供
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2026九合一選舉 新竹縣選舉 邱臣遠 黃國昌 竹北

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