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福源花生醬二代曾俊強辭世 兒發文證實：願您一路好走

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹知名伴手禮「福源花生醬」走過逾70年，二代老闆曾俊強（左）驚傳辭世。聯合報系資料照
新竹知名伴手禮「福源花生醬」走過逾70年，二代老闆曾俊強（左）驚傳辭世。聯合報系資料照

知名伴手禮「福源花生醬」陪新竹人走過逾70年，二代老闆曾俊強驚傳辭世。其子今天在臉書證實，父親已於9月19日凌晨安詳離世，消息傳出後，不少老顧客、親友及合作夥伴紛紛留言哀悼，感念他多年來守著新竹老味道。

曾俊強兒子在臉書表示，懷著萬分不捨的心情代家人告知，父親已於19日凌晨安詳辭世，走完人生旅程。父親一生在家庭與事業上付出許多，也因一路上的緣分，結識許多真心相待的朋友與工作夥伴。

他說，感謝所有曾陪伴父親的親朋好友，也感謝多年來一起努力、互相扶持的工作夥伴與廠商朋友，無論一句問候、一份幫助，或一段共同走過的歲月，對父親及家人而言，都是十分珍貴的情誼。

「如今爸爸已卸下一生的辛勞，安心地休息了」，曾俊強兒子表示，這段時間感謝各界對父親的關心、掛念與祝福，每一份心意家人都深深感受到，也會永遠銘記在心。縱然有再多不捨，仍希望父親能放下所有牽掛，平靜、自在地走向人生另一段旅程。

福源花生醬是新竹代表性老字號伴手禮，在地已有逾70年歷史，位於新竹市東大路一段，早年當地因交通便利，曾形成花生醬製造聚落。隨時代轉變，不少傳統業者陸續退出，福源仍以手工製作、濃郁花生香氣打響名號，成為不少新竹人的共同味覺記憶。

曾俊強長年接手經營福源，也是品牌對外熟悉的面孔。今年4月美國花生零關稅議題引發關注時，他接受聯合報訪問仍表示，台灣花生水分足、顆粒飽滿，香氣與國外花生不同，因此福源仍堅持使用台灣花生。

曾俊強兒子最後也代父親與家人，向所有曾相識、相知、相伴的朋友致謝，希望大家往後平安順遂、身體健康，也珍惜身邊所愛之人。他並向父親深情告別，「爸爸，您辛苦了，謝謝您留給我們的一切，願您一路好走，安然自在，我們永遠想念您。」家屬預計9月30日於新竹市生命紀念園區景行廳舉辦公祭。

伴手禮 新竹 老闆

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