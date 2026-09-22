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苗縣府公布「金牌農村」名單並頒獎 3組社區將代表參加全國賽

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
鍾東錦與農業部農村發展及水土保持署台中分署分署長陳榮俊等人共同授旗，宣告「苗栗金牌農村代表隊」成軍，並為即將代表苗栗進軍全國賽的隊伍加油打氣。圖／苗栗縣政府提供
鍾東錦與農業部農村發展及水土保持署台中分署分署長陳榮俊等人共同授旗，宣告「苗栗金牌農村代表隊」成軍，並為即將代表苗栗進軍全國賽的隊伍加油打氣。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府今天舉辦「第四屆苗栗縣金牌農村競賽頒獎典禮」，正式公布本屆金牌農村代表隊，由西湖鄉龍洞社區、後龍鎮水尾社區，以及三義鄉雙潭休閒農業區與勝興社區榮獲金牌殊榮，將代表苗栗參加全國賽；縣長鍾東錦授旗時期許參賽社區能把成果推向全國舞台，展現苗栗農村的活力與多元風貌。

縣府農業處長陳樹義指出，脫穎而出的農村社區各展創意，龍洞社區以有機農業為基礎，持續擴大居民參與；水尾社區臨海而生，從沿海產業、生活及環境出發，發展兼顧地方生活與海岸環境的社區特色；雙潭休閒農業區與勝興社區則攜手整合生態、農遊及社區資源，讓不同世代一起投入地方。

苗栗縣第三屆金牌農村競賽，經學者專家現地訪視及評選，評選出金牌獎：西湖鄉龍洞社區、後龍鎮水尾社區、三義鄉雙潭休閒農業區與勝興社區。銀牌：西湖鄉湖東休閒農業區、苑裡鎮舊社社區與山腳社區、獅潭鄉新店社區。銅牌：後龍鎮埔頂社區、苑裡鎮出水社區、南庄鄉南江休閒農業區；會場並設置農村成果展示區，展現參賽社區特色及產品。

獲金牌獎的3組社區，將代表苗栗縣參加農業部第四屆金牌農村競賽全國賽，鍾東錦與農業部農村發展及水土保持署台中分署分署長陳榮俊等人共同授旗，宣告「苗栗金牌農村代表隊」成軍，並為即將代表苗栗進軍全國賽的隊伍加油打氣，期許他們旗開得勝，展現苗栗農村的活力與特色。

鍾東錦表示，農村工作並非短時間即可見效，而是社區居民、農友及地方夥伴長年投入、逐步累積的成果，這次能在縣內競賽中脫穎而出，是對大家長期努力的肯定。他也感謝農業部農村發展及水土保持署及臺中分署長期支持，中央、縣府與地方攜手合作，陪伴社區從環境改善逐步延伸至產業、文化、生態及農村旅遊，讓苗栗農村展現多元風貌。

苗栗縣政府今天公布本屆金牌農村代表隊，由西湖鄉龍洞社區、後龍鎮水尾社區，以及三義鄉雙潭休閒農業區與勝興社區榮獲金牌殊榮，將代表苗栗參加全國賽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天公布本屆金牌農村代表隊，由西湖鄉龍洞社區、後龍鎮水尾社區，以及三義鄉雙潭休閒農業區與勝興社區榮獲金牌殊榮，將代表苗栗參加全國賽。圖／苗栗縣政府提供

農村 苗栗 鍾東錦

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