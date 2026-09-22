失智長輩妄想、遊走怎麼辦？部桃「憶暖家園」今揭牌補照護缺口

失智長輩不只會忘東忘西，一旦出現妄想、幻覺、激躁、遊走甚至攻擊行為，往往讓照顧家庭陷入危機，送醫時更可能面臨「哪裡可以收治」的難題。衛福部桃園醫院趁9月國際失智症月，正式揭牌「憶暖家園」失智整合照護病房，鎖定失智症合併行為與精神症狀長者，整合精神、身體疾病及生活功能評估，希望補上醫療照護缺口。

桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，失智長者若只是記憶力逐漸退化，家屬往往還能透過日照、居家服務及社區據點等資源陪伴，真正容易讓家庭陷入照顧危機的，是長輩開始出現妄想、幻覺、激躁、遊走、日夜顛倒甚至攻擊等失智症行為與精神症狀。

蘇柏文指出，面對這些症狀，家屬可能希望透過藥物控制，卻又擔心鎮靜藥物增加長輩跌倒、嗆咳等風險；若送醫治療，明顯的混亂或激躁行為也可能增加一般病房照護難度，使這群長者面臨特殊的醫療需求。

此外，高齡失智患者往往同時罹患高血壓、糖尿病、心血管疾病或其他慢性疾病，如果單純處理精神症狀，可能無法完整評估長者複雜的身體健康需求，因此更需要跨專業團隊共同介入。

桃園醫院表示，「憶暖家園」將針對失智症合併行為與精神症狀長者提供整合照護，除了處理妄想、幻覺、激躁等症狀，也同步評估用藥、身體疾病、認知及生活功能，並與家屬討論返家後的照顧方式及後續資源銜接。

蘇柏文說，住院目的不只是「把行為控制下來」，更重要的是找出長輩混亂行為背後可能的原因，盡可能維持原有功能，也協助疲憊的家屬重新找到與長輩相處及照顧的方法，減輕長期照顧壓力。

桃園醫院院長楊南屏表示，面對人口高齡化，醫院不能只思考長者生病時如何治療，也要關注從醫療、復健到長期照顧不同階段的需求。未來將從院內急性醫療出發，進一步串聯失智共同照護、社區長照及觀音長照園區，逐步建立從醫療到長照的完整照護網絡。