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蠟筆小新現身竹市青草湖 2026秋焰祭10月9日開跑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市長高虹安宣布今年秋焰祭特別攜手「蠟筆小新」以「十月舒湖 Chill」為主題，自10月9日至10月26日在青草湖畔打造為期18天的秋日光影盛會。圖／新竹市府提供
市長高虹安宣布今年秋焰祭特別攜手「蠟筆小新」以「十月舒湖 Chill」為主題，自10月9日至10月26日在青草湖畔打造為期18天的秋日光影盛會。圖／新竹市府提供

新竹市年度觀光盛事「2026青草湖秋焰祭」將登場，市府今舉辦記者會，由市長高虹安宣布今年秋焰祭特別攜手「蠟筆小新」以「十月舒湖 Chill」為主題，自10月9日至10月26日在青草湖畔打造為期18天的秋日光影盛會，現場規畫全台首見斜躺湖面的巨型小新氣偶、多組水上及陸上主題裝置、每日夜間燈光秀、6場絢麗璀璨的湖畔煙火展演、動漫音樂會、市集及小新見面會等豐富活動，邀全國民眾來玩。

高虹安表示，今年「青草湖秋焰祭」特別引進紅遍全球的蠟筆小新，市府也將將幽默童趣的角色元素融入青草湖湖光山色，透過地景藝術、湖畔煙火、燈光展演及假日市集，打造兼具自然景致、動漫話題與休閒娛樂的秋日旅遊亮點。

高虹安說明，「2026青草湖秋焰祭」將於10月9日、10日試營運，11日開幕，活動一路持續至10月26日。活動期間民眾除可在青草湖入口看到蠟筆小新主題入口意象，青草湖畔也將迎來全台首見、斜躺於湖面上的巨型蠟筆小新氣偶，搭配多組水上及陸上主題裝置，打造充滿趣味與視覺效果的湖畔打卡場景。

10月11日起，周末及國定假日將推出6場主題煙火秀，分別於10月11日、17日、18日、24日、25日及26日，每晚19時20分登場，每場皆搭配不同主題與專屬配樂，絢麗煙火倒映湖面，結合青草湖自然景致，帶來獨具風城特色的水岸視覺饗宴。

此外，活動展期每日夜間也將安排湖畔燈光秀，透過光影變化、水面倒影與湖畔景色相互交織，呈現青草湖不同於白天的夢幻夜間風貌，讓民眾白天可以漫遊湖畔、拍照打卡，入夜後則沉浸於燈光與煙火營造的浪漫氛圍。

市府城市行銷處表示，10月18日將舉辦「動漫音樂會」，邀請新竹市立交響樂團現場演奏經典動漫曲目，讓悠揚樂聲與青草湖景致交織；10月25日則有大小朋友期待的「小新見面會」，讓粉絲與小新近距離互動。展期間週末及國定假日也將規畫「舒湖Chill市集」、舞台表演及「蠟筆小新知識王」互動問答，完成挑戰還有機會將蠟筆小新限量好禮帶回家。

另外。今年特別推出「城市集章活動」，串聯青草湖與新竹市區特色景點，民眾只要前往指定地點完成集章任務，即可兌換活動限定紀念品。透過「從青草湖走進城市」的旅遊路線設計，鼓勵遊客深入探索竹市不同景點，延伸觀光動線、增加城市停留時間，進一步帶動市區商圈及周邊觀光產業人潮與消費商機。

市長高虹安宣布今年秋焰祭特別攜手「蠟筆小新」以「十月舒湖 Chill」為主題，自10月9日至10月26日在青草湖畔打造為期18天的秋日光影盛會。圖／新竹市府提供
市長高虹安宣布今年秋焰祭特別攜手「蠟筆小新」以「十月舒湖 Chill」為主題，自10月9日至10月26日在青草湖畔打造為期18天的秋日光影盛會。圖／新竹市府提供

蠟筆小新 煙火 高虹安

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