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明年禁廚餘養豬 環管署安排縣市觀摩桃園泓橋環保科技廚餘去化、再生

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
泓橋董事長張永煬說明廚餘去化製程。記者鄭國樑／攝影
泓橋董事長張永煬說明廚餘去化製程。記者鄭國樑／攝影

政府明年1月起禁止廚餘養豬，未來如何去化廚餘，與是否全國要設置若干廚餘蒸煮中心供應黑豬業飼料，中央還未拍板，環境管理署今日中午安排各縣市政府代表，參觀桃園市泓橋環保科技工程公司，了解去化廚餘百分百轉為有用物質關鍵技術和製程。

環管署表示，去化廚餘方式相當多元，今日的參訪觀摩行程，主要是讓各縣市政府了解泓橋在去化廚餘的環保科技製程，作為地方政府日後擬訂廚餘處理的計畫。

一行人對泓橋的製程能將廚餘幾乎百分百轉化為有用物質，印象深刻。泓橋表示平日一天8小時處理80噸的廚餘，20噸轉為肥料，60噸轉為營養液，肥料可以提供農作物、花卉植栽，營養液可以和養豬飼料調，提高飼料營養加值。

泓橋董事長張永煬說，政府目前雖然已經規定明年禁止廚餘養豬，但是相關的配套措施還不明確，包括各縣市政府未來如何處理家庭廚餘，這方面企業已經先做反應，因為企業的廚餘已經列為碳排成本，泓橋科技在這方面的製程碳排相當低，讓業者幾乎沒有負擔，因此包括台積電、聯發科、廣達、日月光等科技大廠的廚餘都交由泓橋處理，泓橋願意和各縣市政府分享設備與技術。

張永煬表示，希望透過各縣市政府參訪，能配合之前行政院要推的廚餘去化政策，大家來泓橋這一套廚餘處理作業系統對他們確實有幫助，​因為泓橋處理製程可以解決三大問題，​第一個是環境衛生的問題，不會讓廚餘惡臭油脂污染環境，​第二是可以製造有機肥料提供農業種植，解決長久以來有機肥料不足的狀況；​第三是製成產生有機營養液，能夠搭配政府推動的黃豆等穀類飼料，飼養台灣最珍貴的黑豬，讓台灣黑豬變成我們的觀光代言美食。

狐泓橋環保科技去化廚餘製程最終轉成無臭味的肥料。記者鄭國樑／攝影
狐泓橋環保科技去化廚餘製程最終轉成無臭味的肥料。記者鄭國樑／攝影

廚餘 桃園 飼料

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