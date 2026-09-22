大新竹輕軌整合加速 竹縣市敲定紅藍線、高鐵延伸等3大方向

輕軌進度成大新竹選戰焦點，新竹縣政府公布最新進度，指出新竹縣、市已就紅藍線整合、機廠共用及高鐵延伸達成共識，預計2027年底將整合可行性研究報告提報中央審查。

新竹縣政府表示，為建構大新竹大眾捷運路網，新竹縣、市政府及新竹科學園區管理局已達成「紅藍線整合、機廠共用、高鐵延伸線納入」等共識，目前雙方專案小組已密集召開多次工作會議，針對跨縣市工程介面持續研析。

大新竹輕軌紅線可行性研究報告曾於2022年因未納入縣市整合、高鐵延伸及機廠共用等議題，未符合中央審查期待遭退回。縣府指出，近年竹縣、市重新合作後，由縣市共同爭取的「新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究」於2025年底獲交通部核定補助，今年3月決標並啟動評估。

縣府交通處表示，目前研析重點包括紅線路線及場站優化，針對紅線R10至R01c高鐵新竹站路段，檢討高架及地下化方案，也研議將紅線終點R10站體調整至東南街，以縮短旅客轉乘距離、降低對台鐵主線及機務段營運衝擊。

此外，團隊也評估將台鐵竹中站納入紅線站點，因應竹東地區民眾往返高鐵站轉乘需求；藍線部分則進行BL01高鐵新竹站至BL09路線優化、站位調整，以及場站周邊土地聯合開發、財務效益等分析。

縣府指出，跨越頭前溪及國道1號拓寬高架段等工程介面也是目前評估重點；另為推動紅、藍線直通營運，將研析於高鐵新竹站設置過軌軌道及中央避車線，並重新尋覓縣市共用的五級機廠廠址，以降低重複建置及後續營運成本。

縣府表示，先前已自行編列預算完成「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫」，並獲交通部備查，目前縣市工作小組持續進行整合作業，目標2027年底前完成「紅藍線整合可行性研究報告」，提報交通部審查，再向中央爭取後續建設經費。

市府表示，大新竹輕軌涉及中央審查、財務可行性及後續環評、都市計畫變更、細部設計與施工等程序，市府將依循法定程序推進，盼於2027年底完成可行性研究報告並提送交通部審查，落實桃竹苗大矽谷計畫。