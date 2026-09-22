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兒童淨零未來參與式預算獲得大獎 鍾東錦肯定扎根淨零轉型

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府辦理「兒童淨零未來參與式預算」，獲繆思設計大獎（MUSE Creative Awards）活動類教育項目銀獎，縣長鍾東錦肯定，今天表揚工商發展處團隊。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府辦理「兒童淨零未來參與式預算」，獲繆思設計大獎（MUSE Creative Awards）活動類教育項目銀獎，縣長鍾東錦肯定，今天表揚工商發展處團隊。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府辦理「兒童淨零未來參與式預算」，去年票選出環保杯推廣行動等3項提案執行，學童認為「有自己喜歡的環保杯，就可以減少塑膠杯、吸管等使用」，乾淨海洋救海龜，獲繆思設計大獎（MUSE Creative Awards）活動類教育項目銀獎，扎根淨零轉型。

苗栗市公所「苗栗𪹚龍」去年獲繆思設計大獎傳統文化類金獎，縣府今年以兒童參與式預算，共創淨零排放未來主題，根據票選「二手物品公益市集」、「惜食教育宣導」及「環保杯推廣行動」3項提案，縣府協助輔導兒童執行，今年獲得繆思設計大獎活動類教育項目銀獎，縣長鍾東錦今天表揚肯定縣府工商發展處團隊。

工商發展處指出，其中環保杯推廣行動「童心協栗．淨零轉型大作戰」創意環保活動，學童手作自己的環保杯，減少塑膠杯、吸管使用，達到減塑效果，進而影響海龜生存，並有竹南鎮8家飲料店響應，提供相關優惠，支持兒童環保倡議。

此外，惜食教育宣導以「珍食甜點 DIY」為主軸，帶領親子製作木糠杯甜點，選用在地茶農研磨茶粉融合食材，鼓勵利用過熟NG水果入料，從日常惜食減少廚餘；另，二手物品公益市集部分，學童認為沒有再玩的玩具浪費，跳蚤市場自己當攤主，充分發揮物盡其用。

今年延續辦理，提出16項行動提案，即日至10月2日開放線上投票，歡迎民眾投票支持孩子的創意，讓兒童的想法有機會轉化為具體行動，相關活動訊息請上「全『栗』節電中」臉書粉絲專頁。

工商發展處長詹彩蘋表示，淨零轉型不僅是大人的責任，更需要世代共學。此次以孩童參與式預算方式推動，讓孩子自主學習、理解永續議題，從生活中養成環保習慣，孩子的行動力量會超乎想像，縣府將持續支持學童的信念，讓節能減碳的影響力從校園擴散到社區、傳遞到每一個家庭。

鍾東錦說，除了公部門要熟悉碳排等相關觀念以外，更希望向下扎根，讓孩子從小教育接受碳排觀念，及如何保護地球，工商發展處透過兒童參與式預算，讓孩子表達意見、尊重個觀點，更進一步將淨零永續理念落實於日常生活，成為環境永續的小尖兵。

苗栗縣政府辦理「兒童淨零未來參與式預算」，惜食教育宣導以，親子體驗珍食甜點DIY。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府辦理「兒童淨零未來參與式預算」，惜食教育宣導以，親子體驗珍食甜點DIY。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 淨零 苗栗縣

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