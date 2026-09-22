快訊

金管會開放存款代幣化 台新銀行將為首家申請銀行

校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

三大法人買超608億！台股震盪801點創雙高 台積電翻黑、聯發科創天價

聽新聞
0:00 / 0:00

通勤族注意！機捷因應台灣設計展加開班次 部分既有班次路線微調

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2026台灣設計展即將登場，適逢中秋及國慶連假，機捷加開班次因應人潮，部分既有班次將受影響。聯合報系資料照
2026台灣設計展即將登場，適逢中秋及國慶連假，機捷加開班次因應人潮，部分既有班次將受影響。聯合報系資料照

2026台灣設計展24日至10月11日在桃園會展中心登場，適逢中秋及國慶連假，桃園大眾捷運股份有限公司預估有大批民眾前往，為此加開機捷班次，因列車調度，部分班次將受影響，敬請通勤旅客注意。

桃捷公司表示，加開班次主要行駛A12機場一航廈站至A21環北站之間，加開時段主要分平假日2種，平日為周一至周四下午4時至晚上8時，假日為周五至周日上午11時至晚上10時，展期最後一天則是上午11時至晚上8時。

不過，因加開區間車的緣故，原本平日下午4時至晚上7時、假日下午1時至晚上6時從A1台北站開往A18、A21的直達車，設計展期間將改行駛到A13機場二航廈站為止，續行旅客須下車改搭其他班次。

另外，桃園市都發局響應台灣設計展，攜手長榮航空將航空貨櫃改造成公車候車亭。都發局表示，此次2026台灣設計展希望呈現的不只是展期中的作品，而是讓設計真正走進城市日常。一只飛過世界的貨櫃透過設計轉化，實踐材料回收再利用與永續環保理念，也讓一次平凡的等車成為城市裡一段新的風景。

台灣設計展交通方式與免費接駁車資訊：https://designexpo.org.tw/designexpo/zh-TW/visit

桃園市都發局與長榮航空合作，將航空貨櫃改造成公車候車亭。圖／桃園市都發局提供
桃園市都發局與長榮航空合作，將航空貨櫃改造成公車候車亭。圖／桃園市都發局提供

機捷 通勤族 班次

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋、教師節4天連假車潮將擁車潮 中市府籲善用APP避地雷路段

上路2年 桃小巴偏鄉脫班

桃小巴偏鄉脫班、學生擠不上車 議員籲補足班次

世界無車日雙北公車免費搭 運量增加1成

相關新聞

中央年底前平日國旅住宿獎助 苗栗縣政府加碼送500元「苗栗幣」

中央年底前推出國旅平日住宿及生日券獎助活動，苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議拍板配合，10月1日起加碼送500元「苗栗幣」，可至375家合作店家消費或折抵，縣府並規畫輔導多元化的活動，吸引遊客到苗栗縣觀光消費，創造更多商機。

竹縣溫泉區管理計畫修訂中 擴大內灣、嘉樂及秀巒3處溫泉區

新竹縣政府辦理「新竹縣溫泉區管理計畫（草案）」修訂，除既有小錦屏、清泉2處溫泉區外，本次規畫新增內灣、嘉樂及秀巒3處溫泉區，整體計畫範圍擴增至5處。草案辦理公開展覽至10月13日，縣府昨日於五峰鄉辦理第3場地方說明會，連同日前於尖石、橫山辦理的場次，3場地方說明會均已完成，廣納居民、部落、溫泉業者及各界意見，作為後續計畫研議及修正的重要參考。

失智長輩妄想、遊走怎麼辦？部桃「憶暖家園」今揭牌補照護缺口

失智長輩不只會忘東忘西，一旦出現妄想、幻覺、激躁、遊走甚至攻擊行為，往往讓照顧家庭陷入危機，送醫時更可能面臨「哪裡可以收治」的難題。衛福部桃園醫院趁9月國際失智症月，正式揭牌「憶暖家園」失智整合照護病房，鎖定失智症合併行為與精神症狀長者，整合精神、身體疾病及生活功能評估，希望補上醫療照護缺口。

蠟筆小新現身竹市青草湖 2026秋焰祭10月9日開跑

新竹市年度觀光盛事「2026青草湖秋焰祭」將登場，市府今舉辦記者會，由市長高虹安宣布今年秋焰祭特別攜手「蠟筆小新」以「十月舒湖 Chill」為主題，自10月9日至10月26日在青草湖畔打造為期18天的秋日光影盛會，現場規畫全台首見斜躺湖面的巨型小新氣偶、多組水上及陸上主題裝置、每日夜間燈光秀、6場絢麗璀璨的湖畔煙火展演、動漫音樂會、市集及小新見面會等豐富活動，邀全國民眾來玩。

明年禁廚餘養豬 環管署安排縣市觀摩桃園泓橋環保科技廚餘去化、再生

政府明年1月起禁止廚餘養豬，未來如何去化廚餘，與是否全國要設置若干廚餘蒸煮中心供應黑豬業飼料，中央還未拍板，環境管理署今日中午安排各縣市政府代表，參觀桃園市泓橋環保科技工程公司，了解去化廚餘百分百轉為有用物質關鍵技術和製程。

大新竹輕軌整合加速 竹縣市敲定紅藍線、高鐵延伸等3大方向

輕軌進度成大新竹選戰焦點，新竹縣政府公布最新進度，指出新竹縣、市已就紅藍線整合、機廠共用及高鐵延伸達成共識，預計2027年底將整合可行性研究報告提報中央審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。