通勤族注意！機捷因應台灣設計展加開班次 部分既有班次路線微調

2026台灣設計展24日至10月11日在桃園會展中心登場，適逢中秋及國慶連假，桃園大眾捷運股份有限公司預估有大批民眾前往，為此加開機捷班次，因列車調度，部分班次將受影響，敬請通勤旅客注意。

桃捷公司表示，加開班次主要行駛A12機場一航廈站至A21環北站之間，加開時段主要分平假日2種，平日為周一至周四下午4時至晚上8時，假日為周五至周日上午11時至晚上10時，展期最後一天則是上午11時至晚上8時。

不過，因加開區間車的緣故，原本平日下午4時至晚上7時、假日下午1時至晚上6時從A1台北站開往A18、A21的直達車，設計展期間將改行駛到A13機場二航廈站為止，續行旅客須下車改搭其他班次。

另外，桃園市都發局響應台灣設計展，攜手長榮航空將航空貨櫃改造成公車候車亭。都發局表示，此次2026台灣設計展希望呈現的不只是展期中的作品，而是讓設計真正走進城市日常。一只飛過世界的貨櫃透過設計轉化，實踐材料回收再利用與永續環保理念，也讓一次平凡的等車成為城市裡一段新的風景。

台灣設計展交通方式與免費接駁車資訊：https://designexpo.org.tw/designexpo/zh-TW/visit