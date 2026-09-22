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竹北教育戰開打！吳旭智端「全齡教育網」搶攻年輕家庭

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨竹北市長參選人、新竹縣議員吳旭智提出「全齡教育支持網」政見，主張從親職、特教、AI科技教育、營養午餐到在地就學全面串聯。圖／吳旭智團隊提供
國民黨竹北市長參選人、新竹縣議員吳旭智提出「全齡教育支持網」政見，主張從親職、特教、AI科技教育、營養午餐到在地就學全面串聯。圖／吳旭智團隊提供

竹北人口持續成長，年輕家庭教育需求增加。國民黨竹北市長參選人、新竹縣議員吳旭智提出「全齡教育支持網」政見，主張從親職、特教、AI科技教育、營養午餐到在地就學全面串聯，讓教育政策從校園延伸至家庭，陪伴孩子一路成長。

吳旭智表示，教育不能只從校園圍牆內思考，而應從家庭養育孩子的完整歷程出發。他長期投入教育與科技議題，認為許多家庭需要的不只是補助，更需要可信任的教育資訊及持續性的陪伴。

在親職支持方面，他主張整合學校、社區、社福及民間專業資源，建立完整親職教育與家庭支持網絡，協助家長面對幼兒成長、青春期、網路使用、情緒管理及特殊需求等不同階段問題。

特殊教育部分，吳旭智指出，自己長期參與特殊需求孩子獨輪車公益課程，看見不同孩子需要不同學習方式。未來除學校特教資源外，也應增加課後活動、體育、藝術及多元探索，並強化家長與民間團體合作。

針對竹北科技城市特色，吳旭智主張科技教育向下扎根，持續把AI、STEAM、程式教育、機器人及無人機等元素帶入親子活動、營隊及學習資源。他認為，科技教育目的不是提早學會工具，而是培養孩子好奇心、問題解決及跨領域能力。

吳旭智也將營養午餐列入教育政策，認為除補助金額外，更應重視在地食材、營養均衡、食安透明及實際用餐品質，「孩子每天有沒有吃好、能不能安心學習，也是教育品質」。

至於竹北人口成長帶來的學額問題，他表示，在地就學量能仍須持續盤點，但高中學額不是教育全部，未來還應同步處理通學、親職、特殊教育、科技學習及健康需求。

吳旭智表示，未來竹北市公所應串聯縣府教育、社政、交通及衛生體系，建立從幼兒到青少年、從孩子到家庭的支持系統，「讓父母安心工作、孩子安心學習，也讓每個孩子都能在竹北找到自己的舞台」。

國民黨竹北市長參選人、新竹縣議員吳旭智提出「全齡教育支持網」政見，主張從親職、特教、AI科技教育、營養午餐到在地就學全面串聯。圖／吳旭智團隊提供
國民黨竹北市長參選人、新竹縣議員吳旭智提出「全齡教育支持網」政見，主張從親職、特教、AI科技教育、營養午餐到在地就學全面串聯。圖／吳旭智團隊提供

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