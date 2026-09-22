慈雲空橋「鐵棕色」太深沉？竹市府兼顧民意與安全重選色

新竹市慈雲空橋近期上色後，外觀「鐵棕色」引發部分民眾反映色調過於深沉。新竹市府今天表示，已啟動重新選色程序，將兼顧民意、專業與行車安全，力拚10月下旬完工、11月初正式啟用。

新竹市議員宋品瑩今天在市議會業務質詢關心慈雲空橋工程進度及橋體外觀色系。她指出，慈雲空橋目前實際呈現的顏色，與市府去年公布影片中的設計及色系看起來有所不同，盼市府說明調整原因。

工務處指出，慈雲空橋原規畫採用「鐵棕色」，是建築師考量周邊都市景觀及既有建築群色調後所做的設計，不過近期實體上色後，陸續接獲周邊住戶及民眾反映，認為顏色視覺上過於深沉，因此決定重新選色。

工務處表示，新色系仍須考量交通安全及後續維護。若橋殼顏色過淺或使用反光烤漆，強烈日照下可能產生眩光，干擾慈雲路駕駛視線；淺色金屬板也較容易凸顯鋼板皺褶、接縫及髒汙，增加維護成本。

市府已要求建築師提出替代色系，原則上將採用不反光的消光或平光材質，並在鐵棕色與淺色系之間進行現場比色，尋求與周邊景觀、行車安全及維護需求的平衡。

工務處指出，後續將配合顏色調整辦理底漆、面漆等工序，持續督導監造及施工進度，在確保工程安全與品質前提下，目標10月下旬完工、11月初啟用。