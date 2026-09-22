竹縣敬老愛心卡10月起補助點數翻倍 12月起農會、藥局、掛號費也能用

新竹縣政府今舉辦記者會宣布新竹縣敬老卡、愛心卡再升級，自10月1日起，每月補助點數由500點加碼至1000點，並創全國之先開放使用於長照交通車。12月1日起，再擴大使用於農會（每月上限200點）、藥局（每月上限200點）、掛號費部分負擔扣抵（每次50點）等多功能用途，讓敬老卡、愛心卡更貼近民眾日常需求。

高齡長照處說明，新竹縣敬老卡、愛心卡現行可使用於公車、幸福巴士、國道客運、台鐵、計程車及國民運動中心等項目，此次擴大4大使用範圍，包括全台首創可折抵長照交通車費用，協助有就醫、復健及長照接送需求的長者與身障者，政策10月起上路。

另於12月起新增在地農會消費，每月可使用上限200點，支持在地農產；藥局消費每月同樣可折抵200點，滿足日常用藥與保健需求；至於合約醫療院所掛號費，每次可折抵50點，且不設每月使用上限，以減輕就醫負擔，民眾可藉由識別貼紙辨識合作商家，方便持卡消費。

此外，竹縣政府聯合服務中心及竹北農會設置點數查詢機，只要持敬老卡或愛心卡感應，即可得知剩餘點數及歷次使用紀錄，並可透過機台瀏覽新竹縣敬老卡、愛心卡相關政策及合作商家等資訊。

農業處指出，新竹縣敬老卡、愛心卡自12月起擴大適用於縣內多家農會，持卡消費可享點數折抵、指定農特產品95折、優惠特價及滿額贈禮等好康，各農會優惠內容及期限不同，邀請民眾持卡消費，支持在地農業，享受新竹縣優質農特產品。

高齡長照處指出，有關新竹縣敬老卡、愛心卡申辦資格，敬老卡的對象為設籍新竹縣的長者，非原住民需年滿65歲，原住民則為年滿55歲。申辦時請攜帶身分證正本、二吋照片一張及印章，55歲至64歲的原住民鄉親則需另附戶口名簿或戶籍謄本影本。

愛心卡的對象為設籍新竹縣並領有身心障礙證明的縣民，申辦時請準備身心障礙證明正本、身分證正本、二吋照片一張與印章。若身心障礙證明上的「必要陪伴者優惠措施」欄位有註記「國內大眾運輸工具」，則可額外申辦一張「愛心陪伴卡」。愛心陪伴卡需自行儲值，且使用時必須緊隨愛心卡刷卡上下車才能享有半價優惠，若單獨使用將以全票扣款。歡迎符合資格且尚未辦卡的縣民朋友們盡快申辦。

農業處指出，新竹縣敬老卡、愛心卡自12月起擴大適用於縣內多家農會，持卡消費可享點數折抵、指定農特產品95折、優惠特價及滿額贈禮等好康

。圖／縣府提供