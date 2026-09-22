民代批桃園科技執法缺宣導呈陷阱 張善政允市民卡APP加強宣傳

桃園實施科技執法多年，部分實施地點無事先公告，導致每天上班經過的通勤族一周收到多張罰單，抱怨連連，民代建議市府執法前多宣導；市長張善政表示，桃園市民卡APP正設法整合科技執法內容，未來民眾若被科技執法取締，APP就會跳通知，而取締地點實施前3個月有緩衝期，系統會註記不罰。

桃園市議員謝美英指出，中壢區強國路、榮民路與環中東路口交通複雜，榮民路續行與往環中東路與強國路方向機車原本共用一個機車停等區，今年初調整為左轉與直行2區塊並實施科技執法取締違規，但執法缺乏事先宣導，現場標誌又不明顯，結果民眾按照以往習慣行駛，誤觸直行停等區違規左轉規範，一連吃了多張罰單，直呼錯愕。

謝美英表示，除了強國路、榮民路、環中東路口，龍岡地下道與永樂路也有同樣狀況，都是因為調整動線之後，造成長期用路民眾陷入罰單陷阱。調整動線進行科技執法的路段，初期應有緩衝期或以通知單取代直接開罰，希望落實科技執法實質改善交通。

張善政指出，科技執法有3個月的法定宣導期，未來宣導期會先通知民眾未來行為可能違規，但由於紙本通知可能會有時間延遲，因此正在設計科技執法與桃園市民卡APP結合，正在做技術整合。

桃園市智慧城鄉發展委員會主委廖修武表示，寄發紙本通知單可能會讓民眾誤以為「這是罰單」，白跑超商或繳費櫃檯，製造不必要的困擾。未來，只要民眾到市民卡APP登記車籍資料，警方科技執法結果就會透過APP通知民眾，雖然可能還是會有延遲數天的時間差，但會比現在有更充裕的時間了解執法資訊。

警察局補充，如果民眾不熟悉市民卡APP操作或未使用APP，緩衝期最後一個月，警局會以手機簡訊提醒用路人，避免日後再犯受罰。