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竹縣溫泉區管理計畫修訂中 擴大內灣、嘉樂及秀巒3處溫泉區

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣擁有豐富且各具特色的溫泉資源，這次計畫修訂不僅著眼於溫泉產業及觀光發展，更希望在資源保育、土地合理利用、公共安全及地方需求之間取得平衡。圖／縣府提供
新竹縣擁有豐富且各具特色的溫泉資源，這次計畫修訂不僅著眼於溫泉產業及觀光發展，更希望在資源保育、土地合理利用、公共安全及地方需求之間取得平衡。圖／縣府提供

新竹縣政府辦理「新竹縣溫泉區管理計畫（草案）」修訂，除既有小錦屏、清泉2處溫泉區外，本次規畫新增內灣、嘉樂及秀巒3處溫泉區，整體計畫範圍擴增至5處。草案辦理公開展覽至10月13日，縣府昨日於五峰鄉辦理第3場地方說明會，連同日前於尖石、橫山辦理的場次，3場地方說明會均已完成，廣納居民、部落、溫泉業者及各界意見，作為後續計畫研議及修正的重要參考。

傳播行銷處長蔡宜綾表示，新竹縣擁有豐富且各具特色的溫泉資源，這次計畫修訂不僅著眼於溫泉產業及觀光發展，更希望在資源保育、土地合理利用、公共安全及地方需求之間取得平衡。透過重新檢視溫泉區範圍及管理方向，逐步建立更符合地方現況及未來發展需求的管理制度。

為充分與地方溝通並廣納各界意見，縣府分別於尖石、橫山及五峰辦理3場地方說明會，針對溫泉區規畫、計畫內容及管理方向向地方說明，並與居民、部落代表、相關業者及各界人士進行交流。其中尖石及橫山場已於9月16日辦理，昨日則於五峰鄉完成第3場說明會，蒐集各界對溫泉資源利用、管理及地方發展的意見。

傳播行銷處表示，地方說明會雖已告一段落，意見蒐集仍持續進行。「新竹縣溫泉區管理計畫（草案）」自9月14日起至10月13日止辦理公開展覽，地點包括尖石鄉公所1樓、橫山鄉公所1樓及五峰鄉立圖書館。公開展覽期間，任何民眾或機關團體均可提出意見，除可於展覽地點以書面方式陳述，也可掃描公告資料所附QR Code線上填寫。

傳播行銷處指出，歡迎關心新竹縣溫泉發展的民眾、部落、業者及各界人士，把握公開展覽期間參閱草案並踴躍提出建議，讓未來溫泉區管理與發展更貼近地方實際需求，在兼顧資源永續與地方發展的前提下，逐步建構具新竹縣在地特色的溫泉發展環境。

除既有小錦屏、清泉2處溫泉區外，本次規畫新增內灣、嘉樂及秀巒3處溫泉區，整體計畫範圍擴增至5處。圖／縣府提供
除既有小錦屏、清泉2處溫泉區外，本次規畫新增內灣、嘉樂及秀巒3處溫泉區，整體計畫範圍擴增至5處。圖／縣府提供

溫泉 內灣 新竹縣

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