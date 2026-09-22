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竹市城市棒球隊成軍後怎麼養？議員追4600萬用途、球員出路

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市城市棒球隊8月底成軍，市議員蕭志潔今質詢關切明年逾4000萬元經費用途、企業贊助及球員生涯發展。記者黃羿馨／攝影
新竹市城市棒球隊8月底成軍，市議員蕭志潔今質詢關切明年逾4000萬元經費用途、企業贊助及球員生涯發展。記者黃羿馨／攝影

新竹市城市棒球隊8月底成軍，市議員蕭志潔今質詢關切明年逾4000萬元經費用途、企業贊助及球員生涯發展。教育處長林立生表示，將爭取中央700至800萬元補助、推企業冠名，並規畫球員進入校園協助基層訓練。

新竹市城市棒球隊「新竹蜂」8月31日正式成軍，29名球員亮相。蕭志潔表示，市府希望從國小、國中、高中一路銜接至城市棒球隊，讓年輕球員有發展舞台，方向值得支持，但球隊成立只是第一步，後續經費運用及球員生涯規畫更需要說清楚。

蕭志潔指出，市府明年預計編列約4600萬元，她要求教育處說明球員、教練薪資，以及訓練、比賽、移地訓練、場地設備與行政營運等經費配置，讓市民了解公帑投入後，希望達成哪些具體目標。

她也說，各縣市城市棒球隊經費多來自地方政府、中央補助及企業資源，新竹科技企業眾多，若球隊長期主要仰賴市府預算，財務來源恐過於單一，市府應積極爭取中央補助，並建立企業贊助機制。

蕭志潔另關切球員未來出路。她指出，新竹市原已有不少國中小棒球隊，城市隊球員與教練除代表新竹參賽，也可進入校園協助訓練，將實戰經驗傳承給基層選手，同時累積教學及執教經驗，不能讓球員退役後只有「打球」一條路。

林立生答詢表示，目前市府編列城市棒球隊預算為4000多萬元，明年也將向中央運動部爭取約700至800萬元補助；企業贊助則是下一階段重要工作，教育處規畫朝企業冠名等方式媒合資源，擴大民間支持。

林立生也表示，未來城市棒球隊將安排球員及教練進入各校巡迴基層訓練，讓城市成棒與校園棒球建立連結，除提升競技成績，也協助新竹市基層棒球向下扎根。

新竹市城市棒球隊8月底成軍，29名球員與教練團正式亮相，由市長高虹安、副市長林琨瀚共同見證球隊成軍的重要時刻。圖／新竹市政府提供
新竹市城市棒球隊8月底成軍，29名球員與教練團正式亮相，由市長高虹安、副市長林琨瀚共同見證球隊成軍的重要時刻。圖／新竹市政府提供

新竹市城市棒球隊8月底成軍，市議員蕭志潔今質詢關切明年逾4000萬元經費用途、企業贊助及球員生涯發展。圖／新竹市政府提供
新竹市城市棒球隊8月底成軍，市議員蕭志潔今質詢關切明年逾4000萬元經費用途、企業贊助及球員生涯發展。圖／新竹市政府提供

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