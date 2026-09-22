中央年底前平日國旅住宿獎助 苗栗縣政府加碼送500元「苗栗幣」

中央年底前推出國旅平日住宿及生日券獎助活動，苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議拍板配合，10月1日起加碼送500元「苗栗幣」，可至375家合作店家消費或折抵，縣府並規畫輔導多元化的活動，吸引遊客到苗栗縣觀光消費，創造更多商機。

交通部觀光署提升國人留宿及旅遊意願，今年9月至12月平日辦理「115年國旅平日住宿及生日券獎助活動」，苗栗縣務會議今天討論擴大政策效益，鍾東錦敲定10月1日至12月31日周日至週四，不含國定假日及連續假期，投宿合法旅宿，並符合國旅平日住宿獎助資格的民眾，每房推出500元苗栗幣回饋，限量2萬組，如果入住旅宿同時是苗栗幣特約店家，可直接折抵。

苗栗幣今年7月10日發行，儲值數位點數一比一折扺消費，目前有375家合作店家上線，涵蓋餐飲、伴手禮、零售及觀光體驗等消費場域，苗栗幣APP建置「好康地圖」，提供即時查詢所在位置周邊的特約店家，安排吃、喝、玩、買行程。

縣府農業處則盤點採果、農遊、美食及農產購物，整理成平日遊程，提供縣府文化觀光局和旅宿業者推薦，搭配業

者自主優惠，把住宿人潮帶進農村消費，此外，輔導農會推出「平日限定」農特產伴手禮優惠、滿額折扣，或體驗DIY活動。

縣府數位研考處指出，苗栗幣會員突破5萬人，慶祝推出線上限量賺點活動，10月1日中午12點起，民眾進入苗栗幣APP「賺點任務」，觀看宣導影片「還好我有苗栗幣」，完成任務即可獲得20點，限量2000份，並陸續於苗栗慢魚系列活動、台灣觀光100亮點活動、苗栗耶誕城IP光環境，及苗栗玩透透粉絲專業活動，發送苗栗幣。