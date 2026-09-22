台3線關西獼猴出沒作勢攻擊 竹縣府提醒3原則

近期台灣獼猴頻繁在淺山地區活動，有民眾行經台3線關西路段，遇獼猴從路旁衝出並作勢攻擊車輛。竹縣府今天表示，遇獼猴應保持距離，遵守「不驚慌、不驚擾、不餵食」原則。

新竹縣農業處表示，台灣獼猴為台灣原生野生動物，民眾在山區、農地等野外環境遇到獼猴時，應避免靠近、追逐、挑釁或試圖接觸。

農業處指出，人為餵食可能使獼猴逐漸習慣接近人類，改變自然覓食行為，也可能增加人猴衝突風險，因此民眾不應以食物餵食或吸引獼猴靠近。

針對獼猴造成農作危害，農業處表示，可依出沒頻率及危害程度，採取防猴網罩、聲音干擾、人力驅趕及非致命性驅離等方式，降低農作損失。

竹縣府表示，民眾若在野外發現獼猴，應保持安全距離、不主動接觸，在降低人猴衝突的同時，也避免干擾野生動物生活。