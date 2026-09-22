上路2年 桃小巴偏鄉脫班

桃園市政府推動「桃小巴」上路兩年時傳脫班、學生搭不上車，民代反映，觀音、新屋大眾運輸選擇有限，一旦脫班對通勤族衝擊更大，交通局回應，將嚴格要求業者不得脫班，並研議增班等方式因應。苗栗縣政府則將新闢「竹南—頭份」市區公車，迎合苗北發展需求。

桃園觀音區市議員吳進昌說，桃小巴示範從觀音區先做起，也讓原本支援的幸福巴士人力回歸正常路線，但兩年下來一般公車路線仍有脫班情形。都會區班次密集，少一、兩班影響有限，觀音班次原本就少，一旦脫班，學生及通勤族可能得等更久，「觀音絕對不能脫班」。

新屋區市議員議員陳睿生也提到，桃小巴開辦後，新屋區仍有學生反映上學搭不上車，桃小巴車輛較小，上學尖峰學生一擁而入，可能一、兩站就滿載，後面站點學生只能看著車輛過站，最後改由家長接送，市府應針對學生通學需求檢討班次及路線。

交通局長張新福說，桃小巴主要解決偏郊地區公共運輸需求，將要求客運業者不得脫班並依規嚴格執行，若特定上學時段需求集中，將研議調整班次時間或改派較大型車輛支援，改善通勤問題。

另，苗栗縣頭份市、竹南鎮苗北雙城人口約廿萬人，縣府新闢「竹南—頭份」市區公車，環型幹線規畫初步設十二站，每天上午五時至晚上十時，雙向至少六十班次，最近徵求試營運計畫業者中。

縣府交工處指出，竹南—頭份市區公車屬環型幹線公車，行經車站、學校、公園、藝文中心、醫院，及十一條公路客運介接等重要活動據點；預計今年十一月初上路，前三個月試營運免費搭乘。