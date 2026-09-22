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棒球場開幕經費遭疑 竹市府：無挪用

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市棒球場將重啟，市府昨澄清，開幕賽相關活動經費未排擠「生生喝鮮乳」及基層體育培訓資源。圖／竹市府提供
新竹市棒球場將重啟，市府昨澄清，開幕賽相關活動經費未排擠「生生喝鮮乳」及基層體育培訓資源。圖／竹市府提供

新竹市棒球場改善完工將重啟，預計十一月一日開幕式。民進黨市長參選人莊競程昨開記者會，批評市府挪用教育發展基金中的「生生喝鮮乳」餘款八百萬元及「基層運動選手訓練站」兩千兩百萬元舉辦開幕活動，市府澄清，相關支出未逾越原編列用途，依法依規辦理。

莊競程說，三千萬元棒球場開幕活動經費是市府挪用了教育發展基金「生生喝鮮乳」餘款及「基層運動選手訓練站」經費而來，直言「棒球場已經當了市長高虹安四年的政治提款機，現在還要拿孩子和基層選手的資源，繼續提領自己的政治利益嗎？」

莊競程並指，高虹安花近四年高標準檢驗前朝棒球場，自己任內負責改善的自由車場投入約一點一八億元整建，卻發生工程延宕、賽道龜裂、積水及試騎摔傷等問題，大雨一來甚至有土石沖進場內，場地補了又補，選手到底要怎麼訓練？

竹市府教育處說明，新竹棒球場開幕賽相關活動經費原評估的預算科目，該經費編列本就包含運動推廣與活動，相關支出未逾越原編列用途，不影響基層運動訓練與生生喝鮮乳等資源。但市府考量為避免外界誤解，將以地方教育發展基金累積賸餘支應，並呼籲有心人士停止政治操作。

新竹棒球場預計十一月一日開幕重啟，市府規畫多元開幕系列活動，內容包含棒球交流賽、啦啦隊應援、開幕表演活動、專業球評及實況轉播及周邊市集等，盼帶動周邊商圈及城市運動發展。

針對自由車場工程爭議，市府說明，自由車場完工後均依相關規定辦理驗收，符合契約規範及驗收標準，已有選手進場練習。但自由車場本身使用多年，受降雨、熱脹冷縮及長期使用等影響，局部區域出現裂縫及表面損耗，持續要求施工廠商於保固期內巡檢、修繕。

棒球場 莊競程 生生喝鮮乳

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