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桃市圖飄香！「桃知道」二周年端出桃園山海滋味

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
位於桃園市立圖書館總館的複合式商場「桃知道」迎接二周年，以「城市上菜」為主題，從台灣辦桌文化出發，串聯閱讀、展覽、表演及餐飲，呈現桃園多元城市風味。記者朱冠諭／攝影
位於桃園市立圖書館總館的複合式商場「桃知道」迎接二周年，以「城市上菜」為主題，從台灣辦桌文化出發，串聯閱讀、展覽、表演及餐飲，呈現桃園多元城市風味。記者朱冠諭／攝影

位於桃園市立圖書館總館的複合式商場「桃知道」迎接二周年，今年以「城市上菜，探索無限美好」為主題，從台灣辦桌文化出發，串聯閱讀、展覽、表演及餐飲，並與福容大飯店桃園店合作推出城市風土宴，把桃園從山到海的食材、地景及文化端上餐桌，讓民眾從味蕾認識桃園。

桃市圖表示，總館不只是閱讀與知識場域，也透過公私合作串聯文化、教育、影像、展覽及生活體驗。配合桃知道二周年，9月24日民眾在桃市圖總館借閱5本書，可憑借閱紀錄至桃知道參加驚喜扭蛋活動，限額100名。

桃知道兩年來以「影、展、書、店」為核心，推出電影、閱讀、展覽、市集、表演及品牌體驗。去年一周年曾邀請66位壽星共同慶生，今年以「桃知道辦桌・城市上菜」為主題，從台灣傳統辦桌文化出發，結合桃園客家、閩南、眷村、濱海漁村、滇緬、原住民族及新住民等多元文化，呈現不同族群的生活與飲食記憶。

今年周年活動也與福容大飯店桃園店合作，由主廚楊忠霖以「一席吃遍桃園」為概念，把在地食材、地名及城市風景融入料理，從西海岸、桃園台地埤塘到復興山城，呈現桃園從山到海的飲食特色。

活動期間，桃知道館內品牌也將推出季節新品、限定禮盒、體驗及優惠，另安排相聲說菜、競技陀螺友誼賽及生日壽桃等活動。

桃知道董事長詹婷怡表示，桃知道持續思考複合式商場除了購物、餐飲外，還能為城市帶來什麼，未來將引進更多品牌、文化及創意內容，與桃市圖合作豐富市民文化生活。

位於桃園市立圖書館總館的複合式商場「桃知道」迎接二周年，以「城市上菜」為主題，從台灣辦桌文化出發，串聯閱讀、展覽、表演及餐飲，呈現桃園多元城市風味。記者朱冠諭／攝影
位於桃園市立圖書館總館的複合式商場「桃知道」迎接二周年，以「城市上菜」為主題，從台灣辦桌文化出發，串聯閱讀、展覽、表演及餐飲，呈現桃園多元城市風味。記者朱冠諭／攝影

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