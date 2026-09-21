快訊

亞運棒球Live／劉致榮6下接棒也3上3下 中華0：1南韓

李沛綾遭前夫掐脖掌摑！消失「豆腐媽媽」3個月民視回應了

材料晚間7點半召開重訊記者會 財務長說明重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗市風箏節客庄辦桌料理較勁 每桌4千元7組外燴業者脫穎而出

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所今天辦理「客庄美饌 巧廚爭霸」競賽，7組外燴團隊脫穎而出，將負責10月25日客庄辦桌出菜，規畫1桌4000元。 圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所今天辦理「客庄美饌 巧廚爭霸」競賽，7組外燴團隊脫穎而出，將負責10月25日客庄辦桌出菜，規畫1桌4000元。 圖／苗栗市公所提供

苗栗風箏節系列活動盛事美食饗宴，10月25日登場，市公所今天辦理「客庄美饌 巧廚爭霸」競賽，以4菜、1湯客家風味料理較勁，結果7組外燴團隊脫穎而出，將負責10月25日客庄辦桌出菜，規畫1桌4000元，相關菜單及訂桌方式另行公告在市公所官網及臉書粉絲專業。

苗栗市公所今天在貓裏客家學苑廣場，舉辦「客庄美饌 巧廚爭霸」外燴業者美食競賽，參賽業者包括陶之飲、東園飲食、蒸烹派客家美食餐廳、苒食早午餐、春輝外燴、二妹塩焗雞、大碗外燴及大快朵頤，發揮專長及創意，每組至少 1 名18歲至35歲隊員，具傳承及交流意義，端出4菜、1湯客家風味料理比賽。

市公所指出，競賽採取抽籤編號及盲選方式進行，評選過程不公開業者名稱，針對5道完整料理綜合評比，最後依得票結果遴選7組優秀團隊，每組獲頒3萬元獎勵金及榮譽旗座，7組入選團隊將於10月25日傍晚，風箏節系列活動中的美食饗宴上呈現競賽成果。

苗栗市長余文忠表示，客家料理是苗栗重要的文化資產，從食材選用、烹調技法到端上餐桌，不僅展現料理技術，更承載客庄居民世代累積的生活智慧，公所透過此次競賽，邀集地方餐飲好手交流切磋，提供業者展現實力的舞台，讓更多人看見苗栗優質的餐飲品牌，與豐富的客家美食文化。

副縣長邱俐俐到場力挺，她指出，縣長鍾東錦一直重視客家文化與地方產業的結合，文化若僅停留在保存，久而久之會與生活脫節，但美食不同，只要有人煮、有人吃、有人記得，它就能持續活在日常裡。縣府未來將持續透過美食競賽、文化推廣與產業合作，讓客家飲食文化從家庭餐桌延伸至地方品牌、觀光體驗與大型宴席，成為推動地方創生的重要力量。

苗栗市公所今天辦理「客庄美饌 巧廚爭霸」競賽，7組外燴團隊脫穎而出，將負責10月25日客庄辦桌出菜，規畫1桌4000元。 圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所今天辦理「客庄美饌 巧廚爭霸」競賽，7組外燴團隊脫穎而出，將負責10月25日客庄辦桌出菜，規畫1桌4000元。 圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所今天辦理「客庄美饌 巧廚爭霸」競賽，7組外燴團隊脫穎而出，將負責10月25日客庄辦桌出菜，規畫1桌4000元。 圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所今天辦理「客庄美饌 巧廚爭霸」競賽，7組外燴團隊脫穎而出，將負責10月25日客庄辦桌出菜，規畫1桌4000元。 圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所今天辦理「客庄美饌 巧廚爭霸」競賽，7組外燴團隊脫穎而出，將負責10月25日客庄辦桌出菜，規畫1桌4000元。 圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所今天辦理「客庄美饌 巧廚爭霸」競賽，7組外燴團隊脫穎而出，將負責10月25日客庄辦桌出菜，規畫1桌4000元。 圖／苗栗市公所提供

苗栗 風箏節 苗栗市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

客家好味端上桌 苗栗市「巧廚爭霸」飄香

客家產業玩跨界 屏東「大伙房」培力70人 AI行銷、聯名禮盒齊發

屏東客庄產業培力 打造地方品牌新亮點

禾埕練武功！苗栗客家廣場舞賽12月5、6日登場 邀民眾尬舞秀創意

相關新聞

免申請、不排富減輕長者負擔 竹市本月起補助長者健保自付額

為了持續落實「老幼共好、幸福友善」施政策略，新竹市政府精進長者福利政策，進一步提升長者照顧，規畫「老人全民健康保險自付保險費補助計畫」，市府今指出，補助於本月開辦，並朝「免申請、不排富」方向辦理，減輕長者醫療支出負擔，打造更加安心、健康、友善的宜居城市。

桃園市民卡APP再升級乘車碼上線 搭公車免帶實體卡

桃園市民卡APP再升級，市府今宣布即起推出「市民專屬乘車碼」功能，民眾完成綁定後，只要打開手機APP，上下公車時將乘車碼對準驗票機掃描，即可完成驗票及扣款，不必再攜帶實體市民卡。市府也同步推出抽獎活動，鼓勵市民體驗數位乘車服務，盼進一步整合交通、市政服務及在地消費等功能。

苗栗市風箏節客庄辦桌料理較勁 每桌4千元7組外燴業者脫穎而出

苗栗市風箏節系列活動盛事美食饗宴，10月25日登場，市公所今天辦理「客庄美饌 巧廚爭霸」競賽，以4菜、1湯客家風味料理較勁，結果7組外燴團隊脫穎而出，將負責10月25日客庄辦桌出菜，規畫1桌4000元，相關菜單及訂桌方式另行公告在市公所官網及臉書粉絲專業。

仁慈醫院推「憶」起啡常日 失智長輩端咖啡、展社會參與力

為響應9月21日「國際失智症日」，新竹縣政府攜手天主教仁慈醫院，於醫院一樓大廳及心咖啡，舉辦2026「憶」起啡常日活動，由失智長輩化身「一日店員」為民眾送上咖啡及餐點，透過與顧客交流，展現社會參與能力。院長劉益宏與新竹縣副縣長徐元棟也擔任顧客體驗互動，並呼籲各商家加入「失智友善商店」，共同營造失智友善環境照顧失智者。

禾埕練武功！苗栗客家廣場舞賽12月5、6日登場 邀民眾尬舞秀創意

苗栗客家藝文嘉年華活動-廣場舞比賽（禾埕練武功）已連續舉辦8年，活動一年比一年盛大，好評不斷；今年預定12月5、6日在頭份市尚順廣場登場，縣府文化觀光局今（21）日舉行啟動儀式，邀民眾尬舞秀創意，展現苗栗客家新活力。

綠議員索張善政官舍水電費遭拒？桃市府：涉個資需先取得當事人同意

民進黨桃園市議員余信憲今在市政總質詢要求桃園市長張善政公布宿舍水電費，他強調外界長期以「新店市長」稱呼張善政，公開資料正好可釐清疑問，但張當場表示「不會」公布。余批市府刁難議員調閱資料；張則反駁，相關資料涉及法律程序，市府依法行政，並非阻礙監督。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。