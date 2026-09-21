苗栗市風箏節客庄辦桌料理較勁 每桌4千元7組外燴業者脫穎而出

苗栗市風箏節系列活動盛事美食饗宴，10月25日登場，市公所今天辦理「客庄美饌 巧廚爭霸」競賽，以4菜、1湯客家風味料理較勁，結果7組外燴團隊脫穎而出，將負責10月25日客庄辦桌出菜，規畫1桌4000元，相關菜單及訂桌方式另行公告在市公所官網及臉書粉絲專業。

苗栗市公所今天在貓裏客家學苑廣場，舉辦「客庄美饌 巧廚爭霸」外燴業者美食競賽，參賽業者包括陶之飲、東園飲食、蒸烹派客家美食餐廳、苒食早午餐、春輝外燴、二妹塩焗雞、大碗外燴及大快朵頤，發揮專長及創意，每組至少 1 名18歲至35歲隊員，具傳承及交流意義，端出4菜、1湯客家風味料理比賽。

市公所指出，競賽採取抽籤編號及盲選方式進行，評選過程不公開業者名稱，針對5道完整料理綜合評比，最後依得票結果遴選7組優秀團隊，每組獲頒3萬元獎勵金及榮譽旗座，7組入選團隊將於10月25日傍晚，風箏節系列活動中的美食饗宴上呈現競賽成果。

苗栗市長余文忠表示，客家料理是苗栗重要的文化資產，從食材選用、烹調技法到端上餐桌，不僅展現料理技術，更承載客庄居民世代累積的生活智慧，公所透過此次競賽，邀集地方餐飲好手交流切磋，提供業者展現實力的舞台，讓更多人看見苗栗優質的餐飲品牌，與豐富的客家美食文化。

副縣長邱俐俐到場力挺，她指出，縣長鍾東錦一直重視客家文化與地方產業的結合，文化若僅停留在保存，久而久之會與生活脫節，但美食不同，只要有人煮、有人吃、有人記得，它就能持續活在日常裡。縣府未來將持續透過美食競賽、文化推廣與產業合作，讓客家飲食文化從家庭餐桌延伸至地方品牌、觀光體驗與大型宴席，成為推動地方創生的重要力量。

苗栗市公所今天辦理「客庄美饌 巧廚爭霸」競賽，7組外燴團隊脫穎而出，將負責10月25日客庄辦桌出菜，規畫1桌4000元。 圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所今天辦理「客庄美饌 巧廚爭霸」競賽，7組外燴團隊脫穎而出，將負責10月25日客庄辦桌出菜，規畫1桌4000元。 圖／苗栗市公所提供