客家好味端上桌 苗栗市「巧廚爭霸」飄香

苗栗市公所今天在苗栗市貓裏客家學苑舉辦「客庄美饌，巧廚爭霸」競賽，邀在地餐飲及外燴業者齊聚，以4菜1湯客家風味料理同場較勁，展現地方餐飲能量與客家飲食文化底蘊。

競賽活動現場香氣四溢，參賽團隊發揮料理專長，從食材選用、風味調製、烹調技術到整體菜色配置，呈現對客家飲食文化的不同詮釋。

苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠、苗栗市民代表與里長等參與盲選評比，最終選出7團隊，將於10月風箏節系列活動的客家美食饗宴呈現成果。

邱俐俐表示，傳統客家料理鹹、香、滋味豐富，蘊含惜物、勤儉與善用在地食材生活智慧，透過競賽選出獲獎菜色，更重要是找出優秀師傅、留下珍貴手藝，讓客家好味道代代飄香。

她說，近年客家菜既能保存傳統風味，也能融入現代飲食特色，兼顧健康、精緻與創新，縣府將持續透過美食競賽、文化推廣與產業合作，讓客家飲食文化從家庭餐桌延伸到地方品牌、觀光體驗與大型宴席，成為推動地方創生重要力量。