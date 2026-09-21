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仁慈醫院推「憶」起啡常日 失智長輩端咖啡、展社會參與力

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐元棟現場頒發4位長輩「榮譽一日店長」證書，並表揚3家失智友善商家；仁慈醫院活動另安排失智友善闖關、咖啡及手工皂體驗，鼓勵失智長者參與社會。 記者郭政芬／攝影
徐元棟現場頒發4位長輩「榮譽一日店長」證書，並表揚3家失智友善商家；仁慈醫院活動另安排失智友善闖關、咖啡及手工皂體驗，鼓勵失智長者參與社會。 記者郭政芬／攝影

為響應9月21日「國際失智症日」，新竹縣政府攜手天主教仁慈醫院，於醫院一樓大廳及心咖啡，舉辦2026「憶」起啡常日活動，由失智長輩化身「一日店員」為民眾送上咖啡及餐點，透過與顧客交流，展現社會參與能力。院長劉益宏與新竹縣副縣長徐元棟也擔任顧客體驗互動，並呼籲各商家加入「失智友善商店」，共同營造失智友善環境照顧失智者。

徐元棟表示，失智症不代表失去能力，只要有友善、包容的環境，長輩仍能參與社會、展現自信。此次活動以「從照顧走向社會參與」為精神，縣府也號召企業及社區店家加入「失智友善商家」，在日常生活多一點耐心與關懷，協助失智者安心走入社區。

徐元棟現場頒發4位長輩「榮譽一日店長」證書，並表揚3家失智友善商家；活動另安排失智友善闖關、咖啡及手工皂體驗，鼓勵失智長者參與社會。

仁慈醫院表示，失智症並不代表失去所有能力，許多長輩仍保有生活經驗、人際互動及參與社會的能力。本次活動希望透過「角色體驗，看見能力」的設計，讓民眾不只認識失智症，更有機會在實際互動中看見失智者仍保有的能力與價值，以理解、尊重及陪伴取代標籤與偏見。

新竹縣政府高齡長照處長許瑜庭表示，失智症應及早診斷、就醫，透過了解病程以理解取代誤解。新竹縣目前有5家醫院設置失智共同照護中心、14處失智社區服務據點，串聯醫療、長照與社區資源，民眾可撥打1966長照專線，協助失智者在熟悉社區接受照護、維持生活功能與社會參與，也減輕家庭照顧壓力。

活動希望透過「角色體驗，看見能力」的設計，讓民眾不只認識失智症，更有機會在實際互動中看見失智者仍保有的能力與價值。記者郭政芬／攝影
活動希望透過「角色體驗，看見能力」的設計，讓民眾不只認識失智症，更有機會在實際互動中看見失智者仍保有的能力與價值。記者郭政芬／攝影

院長劉益宏與新竹縣副縣長徐元棟也擔任顧客體驗互動，並呼籲各商家加入「失智友善商店」。記者郭政芬／攝影
院長劉益宏與新竹縣副縣長徐元棟也擔任顧客體驗互動，並呼籲各商家加入「失智友善商店」。記者郭政芬／攝影

為響應9月21日「國際失智症日」，新竹縣政府攜手天主教仁慈醫院，於醫院一樓大廳及心咖啡，舉辦2026「憶」起啡常日活動。記者郭政芬／攝影
為響應9月21日「國際失智症日」，新竹縣政府攜手天主教仁慈醫院，於醫院一樓大廳及心咖啡，舉辦2026「憶」起啡常日活動。記者郭政芬／攝影

咖啡 醫院 劉益宏

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