禾埕練武功！苗栗客家廣場舞賽12月5、6日登場 邀民眾尬舞秀創意

苗栗客家藝文嘉年華活動-廣場舞比賽（禾埕練武功）已連續舉辦8年，活動一年比一年盛大，好評不斷；今年預定12月5、6日在頭份市尚順廣場登場，縣府文化觀光局今（21）日舉行啟動儀式，邀民眾尬舞秀創意，展現苗栗客家新活力。

這項「禾埕練武功」客家廣場舞比賽，為全國首創，今年邁入第8年，將從9月29日至10月30日受理報名；比賽分為幼兒、學生及社會組，社會組部分由於每年報名「秒殺」，社會組以25隊為限，幼兒、學生組則各以10隊，共45隊，報名成功參賽隊伍每隊補助1萬元表演費，總獎金達45萬元。

啟動儀式中，縣府文化觀光局長林彥甫也說明比賽內容，並公布「跈流行」、「小兵立大功」等3首指定廣場舞歌曲。3首歌曲皆為歷屆廣場舞比賽指定曲，會中也邀請去年獲得幼兒組第二名的三之三幼兒園示範表演，成人組則邀請苗栗縣體委會廣場舞委員會成員示範演出。

比賽將於12月5、6日在頭份尚順育樂世界空橋下廣場舉行，12月5日17時舉辦幼兒組比賽、19時為學生組比賽、6日17時則舉辦社會組比賽，各組將選出第1名、第2名、第3名、優勝及佳作等，獎金從3萬元到6千元不等。