免申請、不排富減輕長者負擔 竹市本月起補助長者健保自付額

為了持續落實「老幼共好、幸福友善」施政策略，新竹市政府精進長者福利政策，進一步提升長者照顧，規畫「老人全民健康保險自付保險費補助計畫」，市府今指出，補助於本月開辦，並朝「免申請、不排富」方向辦理，減輕長者醫療支出負擔，打造更加安心、健康、友善的宜居城市。

市長高虹安說明，這次長者自付健保費的補助對象為設籍竹市年滿65歲以上的長者，以及年滿55歲以上的原住民，且未獲得政府機關健保費自付額全額補助者。從符合資格的次月起補助全民健康保險費自付額，補助金額以全民健康保險法第六類地區人口繳納保險費的自付額，每人每月最高可獲得826元補助（全額自付額），累計1年可節省近萬元，預計全市7萬餘名長者受益。

社會處表示，這項補助民眾免申請，由市府直接撥款給健保署，健保署會直接扣除民眾每月健保費自付額應收款項，因此民眾不會收到現金補助。由於健保收費採隔月收繳，符合資格的民眾可於健保署10月下旬寄發的繳費通知單上得知已補助健保費。若投保單位健保費採預繳制，請向投保單位詢問9月份之後健保費核退或扣抵事宜。

高虹安補充，市府積極推動各項敬老福利，除持續發放每月3000元安老津貼及每年2000元重陽敬老禮金外，2023年更開辦低收及中低收入戶老人營養金補助，每月補助1000元，照顧弱勢長者營養需求。

此外，市府持續優化敬老卡與愛心卡服務，全台首創擴大使用範圍至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運。為了更貼近在地需求及回應長輩深切的期待，自今年10月起將敬老卡與愛心卡每月點數由原本800點提升至1200點，並同步調高長者最常使用的農會與藥局點數上限，由原來的200點增至300點，讓敬老卡與愛心卡「好用、夠用、方便用」。

高虹安表示，為照顧新竹市65歲以上長者（含55歲以上原住民長輩），目前市府已啟動補助長者自付健保費前置作業，由市府逕自與戶政系統進行資料比對，並將符合資格名單送交中央辦理，符合資格長輩無須提出申請即可於次月享有補助，希望透過健保費補助政策，減輕長者負擔。