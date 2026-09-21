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舞龍化身哈利波特 桃園全民運摘金連霸

中央社／ 桃園21日電

桃園市政府體育局今天表示，桃園市龍獅代表隊20日在全民運舞龍自選決賽，將「哈利波特」經典劇情融入舞龍套路，以9.17分摘金，繼113年全民運後再奪金牌，成功完成連霸。

桃園市政府體育局發布新聞稿表示，龍獅運動融合傳統文化、藝術與競技體育，需要高度團隊默契及長期訓練。桃園代表隊不僅在「舞龍自選」成功連霸，更在台灣傳統獅台灣獅單獅項目拿下銀牌、舞龍障礙獲銅牌，「龍獅運動夜光龍」決賽今晚在桃園巨蛋體育館登場，桃園隊將再拚佳績。

桃園市龍獅代表隊表示，團隊將「哈利波特」魔法世界搬上舞龍賽場，龍珠化身施展魔法的重要道具，隨著鼓樂節奏與龍身翻騰互動，舞龍隊員穿梭隊形、施展高難度動作，宛如帶領觀眾走進魔法世界，完整呈現「哈利波特」故事內容。

桃園市龍獅代表隊指出，為了更貼近角色設定，團隊進一步將霍格華茲學院元素融入服裝與小道具，並反覆調整龍身姿態、動作節奏及隊形變化，讓舞龍不只是技巧競演，也透過龍與龍珠互動串起完整故事，透過難度動作結合劇情，整套套路不只是展現技巧，更能完整說出一個故事，最終順利以9.17分摘下金牌。

哈利波特 桃園 體育

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