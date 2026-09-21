苗栗縣政府新闢竹南-頭份市區公車 民眾敲碗期待今年11月順利上路

苗栗縣頭份市、竹南鎮苗北雙城人口約20萬人，縣府新闢「竹南-頭份」市區公車，環型幹線規畫初步設12站，每天上午5點至晚上10點，雙向至少60班次，公車預計今年11月初上路，3個月試營運免費搭乘，滾動式檢討評估，許多鄉親引頸期盼。

苗栗縣市區公車目前僅有高鐵苗栗站往返竹南科學園區101A，及雪霸國家公園管理101B路線，公路客運班次不多，大眾運輸不方便，縣府交通工務處辦理市區公車路線規畫案，原則朝「有人搭乘的路線」永續經營方向，新闢竹南-頭份公車，最近徵求試營運計畫業者，如果通過審查，核定日起30天內完成相關籌備作業。

交工處指出，公車營運車型以甲類大客車、乙類大客車，或9人座小客車營運為原則，甲類大客車需提供至少1輛無障礙車輛，每天上午5點首班車，晚上10點末班車，尖峰時段15分鐘一班，離峰時段則以30分鐘一班為原則，每天雙向合計60班以上，單程10.7公里，業者可以微調路線，並由審議委員會審議。

交工處指出，竹南-頭份市區公車屬環型幹線公車，行經車站、學校、公園、藝文中心、醫院，及11條公路客運介接等重要活動據點，沿途停靠12站，順利的話預計今年11月上路，試營運3個月免費搭乘，縣府滾動式檢討評估，縣府後續持續研議推出其他新闢市區公車路線。

「樂觀其成」！許多頭份、竹南居民期盼，他們表示市區停車，經常一位難求，公車可以紓解部分停車壓力，此外，大眾運輸也有節能減碳效益，目前看初步路線還不錯，中央路、環市路等都是商店家密集，並連接到竹南火車站及客運路線方便接駁，不過尖峰時段班次密度還可以提高，增加搭乘率及意願。