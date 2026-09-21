桃園市民卡APP再升級乘車碼上線 搭公車免帶實體卡

桃園市民卡APP再升級，市府今宣布即起推出「市民專屬乘車碼」功能，民眾完成綁定後，只要打開手機APP，上下公車時將乘車碼對準驗票機掃描，即可完成驗票及扣款，不必再攜帶實體市民卡。市府也同步推出抽獎活動，鼓勵市民體驗數位乘車服務，盼進一步整合交通、市政服務及在地消費等功能。

桃園市智慧城鄉發展委員會主委廖修武表示，市民卡APP持續以「市民智慧生活神隊友」為定位，將市政服務與日常需求結合，繼推出「活動輕鬆報」及團體報名功能後，再加入市民專屬乘車碼，提升公共運輸使用便利性。

廖修武指出，市民只要開啟市民卡APP，即可使用乘車碼搭乘桃園市公車，上下車時將手機畫面對準驗票機掃描，即可完成驗票及扣款，省去攜帶、翻找實體卡片的程序。未來也將持續整合大眾運輸、市政服務及在地消費優惠，希望透過一支手機滿足更多日常需求。

為鼓勵市民使用新功能，市府「桃城智慧行」系列活動第二波「乘車輕鬆行」今起至10月31日登場，民眾活動期間透過市民卡APP完成「市民專屬乘車碼」綁定，即可取得抽獎資格，有機會抽中AirPods 4主動式降噪款、Nespresso Vertuo膠囊咖啡機及OSIM護眼樂等獎品，前1000名成功綁定者另可獲LINE POINTS 10點。

廖修武表示，「桃城智慧行」系列活動後續還將推出不同主題任務，民眾只要完成任意3關，即可取得年度大獎抽獎資格，獎項包括iPhone 17 Pro Max、Apple Watch及AirPods組成的「蘋果豪華3件組」；希望透過便民功能及獎勵機制，引導市民從下載APP進一步實際使用各項數位市政服務，讓市民卡APP成為日常生活中的智慧服務工具。