快訊

麥克風去哪了？謝金燕登台沒拿麥照樣有歌聲 對嘴疑雲登熱搜

美國突發安全警示！警告公民立即離開伊朗 當地恐關閉領空

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園市民卡APP再升級乘車碼上線 搭公車免帶實體卡

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市民卡APP再升級，市府今宣布即起推出「市民專屬乘車碼」功能，民眾完成綁定後，只要打開手機APP，上下公車時將乘車碼對準驗票機掃描，即可完成驗票及扣款，不必再攜帶實體市民卡。聯合報系資料照
桃園市民卡APP再升級，市府今宣布即起推出「市民專屬乘車碼」功能，民眾完成綁定後，只要打開手機APP，上下公車時將乘車碼對準驗票機掃描，即可完成驗票及扣款，不必再攜帶實體市民卡。聯合報系資料照

桃園市民卡APP再升級，市府今宣布即起推出「市民專屬乘車碼」功能，民眾完成綁定後，只要打開手機APP，上下公車時將乘車碼對準驗票機掃描，即可完成驗票及扣款，不必再攜帶實體市民卡。市府也同步推出抽獎活動，鼓勵市民體驗數位乘車服務，盼進一步整合交通、市政服務及在地消費等功能。

桃園市智慧城鄉發展委員會主委廖修武表示，市民卡APP持續以「市民智慧生活神隊友」為定位，將市政服務與日常需求結合，繼推出「活動輕鬆報」及團體報名功能後，再加入市民專屬乘車碼，提升公共運輸使用便利性。

廖修武指出，市民只要開啟市民卡APP，即可使用乘車碼搭乘桃園市公車，上下車時將手機畫面對準驗票機掃描，即可完成驗票及扣款，省去攜帶、翻找實體卡片的程序。未來也將持續整合大眾運輸、市政服務及在地消費優惠，希望透過一支手機滿足更多日常需求。

為鼓勵市民使用新功能，市府「桃城智慧行」系列活動第二波「乘車輕鬆行」今起至10月31日登場，民眾活動期間透過市民卡APP完成「市民專屬乘車碼」綁定，即可取得抽獎資格，有機會抽中AirPods 4主動式降噪款、Nespresso Vertuo膠囊咖啡機及OSIM護眼樂等獎品，前1000名成功綁定者另可獲LINE POINTS 10點。

廖修武表示，「桃城智慧行」系列活動後續還將推出不同主題任務，民眾只要完成任意3關，即可取得年度大獎抽獎資格，獎項包括iPhone 17 Pro Max、Apple Watch及AirPods組成的「蘋果豪華3件組」；希望透過便民功能及獎勵機制，引導市民從下載APP進一步實際使用各項數位市政服務，讓市民卡APP成為日常生活中的智慧服務工具。

App 公車 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遠傳iPhone 18 Pro系列開賣會近20年老客戶二度搶頭香！加碼獲得iPad

922「世界無車日」新北綠色交通免費 市民廣場看亞運挺中華送2千杯咖啡

只有宣導還不夠！桃議員要求建立校園防毒守門員制度

果粉換機看這裡！iPhone 18 Pro開賣4大通路優惠全送上 最高回饋2.3萬

相關新聞

桃園市民卡APP再升級乘車碼上線 搭公車免帶實體卡

桃園市民卡APP再升級，市府今宣布即起推出「市民專屬乘車碼」功能，民眾完成綁定後，只要打開手機APP，上下公車時將乘車碼對準驗票機掃描，即可完成驗票及扣款，不必再攜帶實體市民卡。市府也同步推出抽獎活動，鼓勵市民體驗數位乘車服務，盼進一步整合交通、市政服務及在地消費等功能。

乘客爆滿 苗栗頭屋、公館上學公車「卡卡」

開學已經兩周，苗栗客運５８０１Ａ班次在頭屋鄉、代駛５６５６班次在公館鄉，地方迭有反映乘客爆滿，頭屋鄉部分，學生上不了車，公館鄉則是一般乘客擠不上車。縣府回應，將函文請立委邀集公路局新竹區監理所等相關單位，協調客運業者研議解決窘境。

4天連假 新竹市垃圾清運25日中秋節停收

中秋節、教師節9月25日至28日共有4天連假，為讓民眾能擁有乾淨的環境，以及體恤辛苦的清潔隊員能與親友共度佳節，新竹市垃圾清運作業，除了中秋節（9月25日）停收1天、9月27日（周日）維持「假日定線定時定點」清運外，其餘日期正常垃圾清運，讓民眾在團圓與歡慶之餘，攜手打造宜居永續的低碳家園。

台灣設計展將登場 桃捷增開區間車、最密5分鐘一班

「2026台灣設計展」9月24日至10月11日在桃園登場，展期橫跨中秋節及國慶連假，預期青埔、中壢兩大展區湧入大量人潮。桃捷公司提前部署，展期間尖峰時段將加開A12機場第一航廈站至A21環北站區間車，每小時雙向共增8班，必要時機動加開列車，最密班距可縮短至5分鐘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。