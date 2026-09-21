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4天連假 新竹市垃圾清運25日中秋節停收
中秋節、教師節9月25日至28日共有4天連假，為讓民眾能擁有乾淨的環境，以及體恤辛苦的清潔隊員能與親友共度佳節，新竹市垃圾清運作業，除了中秋節（9月25日）停收1天、9月27日（周日）維持「假日定線定時定點」清運外，其餘日期正常垃圾清運，讓民眾在團圓與歡慶之餘，攜手打造宜居永續的低碳家園。
市府環保局說明，4天連假期間，垃圾清運時間為9月25日（周五）中秋節，停收垃圾。9月26日（周六），正常清運垃圾。9月27日（周日），採假日定線定時定點清運。9月28日（周一）教師節，正常清運垃圾。
環保局說，中秋應景常見食材與用品請確實分類，例如玉米皮（葉）、牡蠣（貝）殼、烤肉竹籤、鋁箔紙等為一般垃圾；玉米芯、咖啡渣、茶葉渣、花生殼、龍眼殼、蛋殼、柚子皮等為廚餘；免洗杯（碗）、金屬烤肉網（架）則為資源物。詳細垃圾分類資料與回收注意事項，請查詢「新竹市垃圾強制分類表」。
環保局提醒，為避免火警事故，施放煙火或烤肉後產出的木炭等垃圾，一定要再三確實「沒有」火苗才可以裝袋丟進垃圾車。倘有使用簡易瓦斯爐烤肉，請落實「瓦斯罐」回收4步驟「確認用完、單獨打包、加註示警（於包裝外加註「內有高壓容器」）、交給資收」，才能保護民眾安全。若在戶外烤肉，請務必把現場垃圾清理乾淨帶走，共同維護舒適環境。
民眾可透過「新竹市清運車便民查詢網」掌握即時垃圾車位置，減少等候時間，讓垃圾清運更便利。並請事先將垃圾確實分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，打包妥當，再交由垃圾車及資源回收車清運。若對垃圾清運有任何疑問，歡迎撥打1999市民服務專線，或洽詢環保局清潔隊服務電話（03-5388406分機9）。
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