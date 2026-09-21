4天連假 新竹市垃圾清運25日中秋節停收

「2026台灣設計展」9月24日至10月11日在桃園登場，展期橫跨中秋節及國慶連假，預期青埔、中壢兩大展區湧入大量人潮。桃捷公司提前部署，展期間尖峰時段將加開A12機場第一航廈站至A21環北站區間車，每小時雙向共增8班，必要時機動加開列車，最密班距可縮短至5分鐘。

2026-09-21 10:54