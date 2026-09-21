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台灣設計展將登場 桃捷增開區間車、最密5分鐘一班

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2026台灣設計展9月24日至10月11日在桃園登場，桃捷將於尖峰時段加開A12至A21區間車，每小時雙向共增8班，強化觀展人潮疏運。圖／桃捷提供
2026台灣設計展9月24日至10月11日在桃園登場，桃捷將於尖峰時段加開A12至A21區間車，每小時雙向共增8班，強化觀展人潮疏運。圖／桃捷提供

「2026台灣設計展」9月24日至10月11日在桃園登場，展期橫跨中秋節及國慶連假，預期青埔中壢兩大展區湧入大量人潮。桃捷公司提前部署，展期間尖峰時段將加開A12機場第一航廈站至A21環北站區間車，每小時雙向共增8班，必要時機動加開列車，最密班距可縮短至5分鐘。

桃捷公司表示，考量青埔主展區鄰近A19桃園體育園區站，將依大型活動疏運經驗，針對列車班距、車站人力及轉乘動線全面規畫，增開A12至A21區間加班車，強化機場航廈、高鐵轉乘及青埔展區運能。

桃捷公司指出，旅客若從A19離開主展區，搭乘區間加班車前往A12以北各站，須在A12下車轉乘正班車；前往A22老街溪站則須在A21下車，再轉乘正班車。若搭乘正班車則無須轉乘。

桃捷公司說，受系統容量限制，加班車運行期間，原平日下午4時至7時、假日下午1時至6時，由A1台北車站發車，南延增停A18、A21的直達車，將改為僅行駛至A13機場第二航廈站。繼續南下旅客須在A12或A13下車，於原月台等候約5至6分鐘轉乘普通車。

桃捷公司提到，展期將在A19設置前進指揮中心，遇散場或突發大量人潮，視情況調派備用列車。A18、A19也將適時啟動月台、閘門及出入口三級人潮管制，A18另設往機場方向旅客專用通道，避免觀展人潮影響出國旅客。

桃捷公司表示，民眾可搭乘機捷前往青埔主展區，前往中壢展區可在A21轉乘活動接駁車；自行開車民眾可利用A20興南站周邊停車場，再轉乘機捷前往。

桃捷 設計 中壢 青埔

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