乘客爆滿 苗栗頭屋、公館上學公車「卡卡」

開學已經兩周，苗栗客運５８０１Ａ班次在頭屋鄉、代駛５６５６班次在公館鄉，地方迭有反映乘客爆滿，頭屋鄉部分，學生上不了車，公館鄉則是一般乘客擠不上車。縣府回應，將函文請立委邀集公路局新竹區監理所等相關單位，協調客運業者研議解決窘境。

頭屋地區學生上學搭乘公車擁擠，縣府交通工務處接獲反映，九月九日派員至頭屋站及頭屋郵局站了解，發現５８０１Ａ上午七時卅四分抵達頭屋郵局站，車內滿座，出口處還有乘客站立，下一站頭屋站有七至八名學生候車，由於公車已經滿載，僅有三至四名學生勉強擠上車，其餘學生無法搭乘。

接續公車班次５８０１上午七時四十五分左右抵達頭屋站，雖現場候車學生均順利搭乘，但因為抵校時間已接近上課時間，恐影響正常學習與課程參與。

另外，有民眾投訴表示，５６５６公車班次上午六時五十分從大湖出發，整車幾乎都是公館國中的學生，館中下車後，又換國立苗栗中、苗栗高商的學生，一路塞有如學生專車，一般乘客尤其是老人家上車都困難，這學期狀況特別明顯，也造成困擾。

縣府教育處指出，新學期開始，縣府針對四所縣立公車，已全額補助逾千萬元開辦交通車，減輕家長負擔，至於國立高中部分，苗栗高中、高商及苗栗農工因皆在市區，不符教育部補助要點。

縣府交工處說明，短期方面已協調頭屋鄉公所，以愛心專車協助送未能搭上公車的學生上學，並將函文請立委邀集新竹區監理所等相關單位，協調苗栗客運紓解學生上學時段公車需求。