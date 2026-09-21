張善政首波文宣 藏藍白合伏筆

尋求連任的國民黨籍桃園市長張善政近日亮相首波競選看板，文宣主打「桃園前進、繼續挺善良」，除了延續張善政四年前「挺善良」競選口號，「桃園前進」則是本屆桃園市長選舉民眾黨候選人賴香伶的競選訴求，展現桃園「藍白合」的高度默契。

年底桃園市長選舉，張善政爭取連任對上民進黨徵召提名的法務部前次長黃世杰，形成藍綠對決態勢。張善政目前雖以市政行程為主，但競選團隊已開始暖身，包括首波文宣及桃園、中壢雙競選總部都進入準備階段，預計市議會總質詢告一段落後，逐步拉高選戰強度。

張善政競選團隊近日在街頭掛出大型競選看板，以「桃園前進、繼續挺善良」為主軸，這兩句競選口號在本屆桃園市長選戰分別來自民眾黨、國民黨，如今四年後巧妙重現，別具意義。

張善政團隊人士表示，「桃園前進」是苗栗縣副縣長賴香伶二○二二年代表民眾黨參選桃園市長時提出口號，如今張善政提出桃園前進，希望把過去四年捷運、醫療、產業等建設進度端上檯面，並訴求下一個四年持續推進。「繼續挺善良」則是希望喚起支持者記憶，並凸顯爭取連任的定位。

據了解，張善政與賴香伶近年仍保持互動，兩人日前也曾通電話，就桃園市政交換意見。知情人士透露，賴香伶樂見「桃園前進」四年後再次出現在桃園市長選戰，讓當年的競選訴求有了延續，賴香伶未來也絕對是張善政邀請站台的對象。

另，民眾黨創黨主席柯文哲假日輔選腳步不停歇，陸續到新竹縣湖口鄉、竹北市、竹東鎮陪同議員參選人掃街，喊話支持者集中選票；昨被問到竹北市長選戰「藍白切」是否出現外溢效應，他說目前看起來沒有太大外溢，但選戰千變萬化，什麼事情都可能發生，兩黨要商量如何控制。