勞工教育與權益基金經費提高至近億元 張善政：強化勞工保障

公有土地堅持不納入自辦都更範圍的狀況少見。專家學者認為，此案凸顯公家機關與民間業者訴求有落差，若公有土地有合理使用計畫可排除參與，確實無法強制納入，但就整體城市發展來看，公有土地參與都更、整合開發仍具一定優勢。

2026-09-20 00:00