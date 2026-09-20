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勞工教育與權益基金經費提高至近億元 張善政：強化勞工保障

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政參加桃園市總工會年度勞工育樂活動。圖／新聞處提供
張善政參加桃園市總工會年度勞工育樂活動。圖／新聞處提供

桃園市長張善政今日前往新屋區參加市總工會年度勞工育樂活動，並表示桃園勞工朋友多，能否安心工作、幸福生活，與城市整體發展及市民幸福感息息相關。市府近年持續編列勞工教育及相關權益經費，鼓勵企業與工會簽訂團體協約，持續強化保障勞工權益、改善工作環境。

張善政肯定桃園市總工會理事長陳若蘭帶領團隊積極推動會務，會員人數及服務量能持續成長，並指出面對AI快速發展及產業轉型趨勢，市府已成立智慧產業學院，積極培育產業所需人才，未來市府將持續與勞工朋友攜手，協助勞工掌握新科技及產業發展趨勢，提升職能與就業競爭力，讓桃園產業持續成長，並共同打造更友善的勞動環境。

勞動局表示，今年勞工權益基金及勞工教育經費合計8000萬元，明年預計提高至9900萬元，市府並持續運用勞工教育大樓及南區培力中心，提供教育訓練、職能培育及就業服務等多元資源，協助工會及勞工提升專業知能與職場競爭力，進一步強化勞工權益保障。

今日包括市議員王珮毓、黃崇真、市府勞動局長李賢祥、桃園市總工會理事長陳若蘭都出席勞工年度育樂活動。

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