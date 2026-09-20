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新竹峨眉茶香飄國際 美日港學員來台學做東方美人茶

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣峨眉鄉東方美人茶製茶體驗營於本周末登場，吸引近70人參加，除全台各地茶葉愛好者，還有來自美國、日本及香港的學員。圖／峨眉鄉公所提供
新竹縣峨眉鄉東方美人茶製茶體驗營於本周末登場，吸引近70人參加，除全台各地茶葉愛好者，還有來自美國、日本及香港的學員。圖／峨眉鄉公所提供

新竹縣峨眉鄉東方美人茶製茶體驗營於本周末登場，吸引近70人參加，除全台各地茶葉愛好者，還有來自美國、日本及香港的學員，跟著製茶高手實際體驗傳統工法，地方也盼藉活動讓百年製茶技藝向下扎根、持續傳承。

這場製茶體驗營由峨眉鄉農會指導、峨眉茶葉產銷班主辦，在峨眉村徐耀良茶行舉行。活動在峨眉已辦理10多年，今年報名依舊踴躍，參與者以全台各縣市青壯年茶葉愛好者為主，也吸引海外民眾專程參加。

主辦單位也特別保留名額給富興國小及峨眉國小學生，希望讓在地孩子從小接觸製茶文化，了解過去地方居民賴以維生的傳統產業，並透過實際操作認識家鄉茶產業。

峨眉茶葉產銷班班長曾俊乾表示，今年課程包括認識東方美人茶、製茶流程講解、實際製茶體驗及製茶專家講評等，讓參與者從茶菁處理到製作過程，都能親自動手學習。

承辦活動的徐耀良茶行負責人徐耀良表示，今年負責分組教學的製茶師，多曾獲製茶競賽特等獎，希望把累積多年的製茶經驗毫無保留傳授給新世代，讓祖輩留下的製茶智慧持續傳承。

峨眉鄉代理鄉長田昭容表示，感謝峨眉鄉農會長期支持製茶體驗營，近年活動內容持續精進，公所也會持續協助推動，希望讓更多民眾認識峨眉東方美人茶及地方茶產業。

田昭容也表示，峨眉除以東方美人茶聞名，桶柑產量也相當豐富，盼透過茶產業及柑橘、苦茶油等特色農產，帶動地方農業及觀光發展，吸引更多遊客走進峨眉。

新竹縣峨眉鄉東方美人茶製茶體驗營於本周末登場，吸引近70人參加，除全台各地茶葉愛好者，還有來自美國、日本及香港的學員。圖／峨眉鄉公所提供
新竹縣峨眉鄉東方美人茶製茶體驗營於本周末登場，吸引近70人參加，除全台各地茶葉愛好者，還有來自美國、日本及香港的學員。圖／峨眉鄉公所提供

新竹縣峨眉鄉東方美人茶製茶體驗營於本周末登場，吸引近70人參加，除全台各地茶葉愛好者，還有來自美國、日本及香港的學員。圖／峨眉鄉公所提供
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新竹縣峨眉鄉東方美人茶製茶體驗營於本周末登場，吸引近70人參加，除全台各地茶葉愛好者，還有來自美國、日本及香港的學員。圖／峨眉鄉公所提供

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