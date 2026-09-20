開車遇獼猴攔路！關西台3線民眾嚇一跳 竹縣府提醒3件事

台灣獼猴近期頻繁現身淺山地區，有民眾日前開車行經台三線關西路段時，突遭路旁獼猴衝出、作勢攻擊車輛，嚇得直呼「心驚驚」。新竹縣政府提醒，野外遇到獼猴應保持冷靜，謹記「不驚慌、不驚擾、不餵食」三原則。

新竹縣政府農業處表示，台灣獼猴是台灣原生野生動物，民眾在山區、農地或其他野外環境活動時，若遇到獼猴應保持適當距離，避免靠近、追逐、挑釁或試圖接觸，也不要以食物餵食。

農業處指出，人為餵食容易讓獼猴逐漸習慣接近人類，也可能改變原本的自然覓食行為，進而提高人猴接觸及衝突風險。

此外，台灣獼猴也可能造成農作物損害。縣府表示，野生動物危害防治應兼顧農民權益與生態保育，可依獼猴出沒頻率及實際危害程度，採取防猴網罩、聲音干擾、人力驅趕或其他非致命性驅離方式，降低農作損失及人猴衝突。

縣府呼籲，民眾親近自然環境時也應尊重野生動物，看到獼猴應保持安全距離、不主動接觸，更不要餵食，讓獼猴維持自然野外生活，也保障自身安全。