台灣省道教會75周年 張善政、黃世杰、鄭麗文、柯文哲到場

臺灣省道教會今日中午在桃園市舉辦75周年慶祝大會，全國各會領袖、幹部都到場席開百桌，市長張善政、民進黨市長參選人黃世杰、國民黨黨主席鄭麗文、民眾黨前黨主席柯文哲、立委呂玉玲等人都到場祝賀，肯定道教團體對台灣宗教、社會安定的貢獻。

張善政和黃世杰、鄭麗文、柯文哲到場時間都錯開，彼此沒碰面，都由臺灣省道教會理事長陳燦宏陪同，與旗隊、理監事歡迎下進場。張善政致詞時強調臺灣省道教會是第一個依法成立的道教組織，道教代表了我國千年的忠孝的傳統，內涵非常深奧，除了台上的三清道祖像，包括理事長陳燦宏的中壢慈惠堂瑤池金母，也有很多道教朋友常去參拜，慈惠堂總廟在花蓮吉安鄉，他過去甚至到現在也常常去；中壢慈惠堂有機會也都會去，桃園還有其他很多非常非常莊嚴隆重的宮廟，中壢仁海宮是其中之一。

​張善政說，市政府非常榮幸，這次能贈匾給臺灣省道教會，匾寫的是「玄門光耀，道化萬方」，第一句​「玄門光耀」代表道教的神明，期許今天在座來自全省道教的道長們，能光耀道教的教義 ；「道化萬方」就是透過大家的宣揚，能讓所有人得到教化，這也是道教一直以來的宗旨，他祝所有宮廟昌隆，感化所有的台灣的信眾，讓台灣變成一個祥和的社會。

鄭麗文表示擔任國民黨主席之後，積極尋求兩岸的和平、區域的穩定，並師法道教先祖非常重要的丘處機大師，​歷史上，成吉思汗的征戰讓全世界聞風喪膽，但在面對丘處機大師的時候，他也卑躬屈膝，跟丘處機大師求智慧。丘處機一言止殺，他的智慧、一句話，救下多少生靈生命，也看見道教對於整個世界的影響，在當年發揮到了極致。希望今天在台灣，也能從道教學到更多的智慧，發揮更大的力量，成為台海和平的定海神針，相信天地之間自有定數，也希望能把台灣的命運從動亂、倒退、惡意、傷害當中，重新找回正道，累積善意的正能量，相信我們的國家會越來越好。

柯文哲與立委洪毓祥帶著桃園市各選區議員參選人上台，除了祝賀臺灣省道教會75周年，也柯文哲不忘請大家支持民眾黨提名的年輕輩議員參選人，並到台下逐桌和道教各團體致意。黃世杰也肯定臺灣省道教團體以宗教力量安定社會的付出及貢獻。

民政局表示，臺灣省道教會自民國40年成立以來，推動宗教文化、人才培育及公益慈善，並整合各地宮廟特色與社會教育資源，深化宮廟文化傳承及青年人才培育。市府未來也將持續與宗教界攜手合作，推動優質宗教文化與公益服務，讓傳統文化融入現代生活，延續文化傳承與發展。

今日包括立法委員呂玉玲、洪毓祥、市議員舒翠玲、陳韋曄、劉曾玉春、總統府秘書長潘孟安、總統府資政范政修、桃園市寺廟團體公益慈善基金會董事長王介禧、桃園市信賴台灣之友會理事長林瑞祥都出席。

臺灣省道教會75周年慶祝活動在中壢席開百桌。記者鄭國樑／攝影

臺灣省道教會75周年慶祝活動，神尊主桌由每位負責人供奉上座位。記者鄭國樑／攝影

鄭麗文（右4）參加臺灣省道教會75周年慶祝活動。記者鄭國樑／攝影