桃機第三跑道、航空城開發增排水負擔 南崁溪護岸二期10月發包

桃園航空城及桃園國際機場第三跑道持續開發，未來周邊區域排水將直接排入南崁溪，恐增加下游河道負擔。為此，桃市府推動南崁溪竹圍大橋下游護岸改善工程，其中第一期左岸工程已於今年8月完工，第二期右岸工程預計10月2日發包、12月開工，將改善約700公尺護岸，提升南崁溪下游防洪能力。

水務局表示，為因應桃園國際機場第三跑道及航空城區域開發，市府重新檢討南崁溪下游河口至崁下橋河段整體防洪能力，並將第三跑道周邊主要排水幹線納入整體規畫，避免開發後增加的排水量影響南崁溪下游防洪安全。

水務局指出，南崁溪下游整治以「50年重現期距洪水位加1.5公尺出水高」及「100年不溢堤」為最高安全保護目標，全面盤點現有堤防及護岸高度，針對防洪能力不足區域辦理新建或加高工程。

市府自2025年起推動「南崁溪斷面03至斷面08-1護岸改善工程」，全案分兩期施工，第一期施作左岸、第二期改善右岸。總經費約3億5047萬元，其中用地費1億8500萬元由市府自籌，工程費1億6547萬元由桃園國際機場公司全額分攤。

第一期工程經費約9000萬元，已於今年8月完工；第二期工程經費約7547萬元，預計10月2日發包、12月開工。工程範圍位於南崁溪右岸，自斷面03、約台61線下方，一路延伸至斷面08-1竹圍大橋下游。

水務局表示，第二期將針對既有防洪設施通洪能力不足處，新建或加高護岸，改善長度約700公尺，並改善既有水防道路路面及周邊環境，在道路旁規畫綠帶空間。此外也將在左岸新建1座海方厝跨區域排水橋梁，改善區域排水及交通連結，盼在重大建設推進的同時，兼顧下游河川治理及水安全。