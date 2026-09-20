讓科技走出竹科廠房 莊競程舉辦無人機足球體驗吸引親子競賽

民進黨新竹市長參選人莊競程昨在新竹科學園區舉辦「無人機足球」體驗活動，吸引親子操作無人機組隊競技。他表示，新竹擁有世界級科技產業，希望讓科技走出竹科廠房、走進孩子生活，從遊戲中接觸科技、培養興趣。

莊競程表示，無人機足球結合飛行操作、競賽策略及團隊合作，孩子可以透過實際操作認識科技，而不是只從課本或螢幕理解。對許多孩子來說，第一次拿起遙控器操作無人機，也可能成為對科技產生好奇的起點，讓科技教育從「好玩」開始，再一步步走向學習與探索。

莊競程指出，新竹擁有完整的科技產業聚落，孩子的成長環境也應與城市特色有更多連結。透過無人機足球等寓教於樂方式，希望讓科技不只存在於竹科，也能成為孩子看得到、摸得到、玩得到的生活體驗。

他表示，從先前舉辦手工皂DIY、親子劇團，到此次無人機足球活動，都是希望透過不同形式的親子活動，增加家長陪伴孩子的選擇，也讓孩子接觸更多不同領域。

莊競程說，未來關新總部也將設置一套無人機足球設備，提供有興趣的市民及親子實際體驗，也期待未來有更多科技體驗走進社區與校園，增加孩子接觸科技的機會。

莊競程表示，新竹不只要有世界級科技產業，也應讓科技真正走進市民生活，未來希望結合新竹既有的科技產業優勢與教育資源，創造更多孩子接觸、體驗及探索科技的機會，讓下一代不只生活在科技城，也能從小「玩科技、懂科技」。